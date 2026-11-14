رونمایی سپاه از شهر موشکی جدید در سایه حملات آمریکا و اسرائیل

سپاه پاسداران با انتشار تصاویر از شهر موشکی زیرزمینی خود نشان داد که توان دفاعی را حفظ کرده است. این اقدام در حالی انجام شد که زیرساخت‌ها در جنگ ۴۰ روزه هدف قرار گرفتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳، مجموعه‌ای از تصاویر را منتشر کرد که به گفته این نهاد، مربوط به یک " شهر موشکی جدید" متعلق به نیروی هوافضا ی سپاه است. این نمایش بصری شامل بازدیدهای میدانی علی عبدالهی ، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، همراه با مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضا ی سپاه، از این تأسیسات زیرزمینی می‌شود. در این رویداد، شماری از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و سامانه‌های پرتاب‌گر آن‌ها در فضایی شبیه به تونل‌های زیرزمینی به نمایش گذاشته شدند.

زمان‌بندی انتشار در پی حمله آمریکا و اسرائیل

انتشار این تصاویر در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از زیرساخت‌های موشکی ایران، از جمله پایگاه‌های موشکی و تاسیسات ساخت و تولید، در جریان جنگ ۴۰ روزه هدف حملات گسترده آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند. این حمله هوایی نه تنها تأسیسات پرتاب و ذخیره‌سازی، بلکه بخش‌هایی از صنایع تولید موشک و زیرساخت‌های مرتبط با سوخت موشکی را نیز هدف قرار داد. با این وجود، ایران توانسته است علی‌رغم این تخریبات، توان موشکی خود را حفظ کند و درباره تداوم و بازسازی ظرفیت موشکی خود اطمینان ایجاد نماید.

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بررسی‌های تصویر ماهواره‌ای پیش‌تر نشان داده بود که ایران در حال بازسازی و ساخت‌وساز برخی از پایگاه‌های موشکی است. نمونه‌های قابل اشاره شامل پایگاه گرمدره در کرج و پایگاه امام علی در کرمانشاه هستند که فعالیت‌های ساختمانی در آن‌ها رصد شده است. برنامه ایجاد شهرهای موشکی ایران پدیده‌ای جدید نیست و در سال‌های گذشته نیز بارها از شهرهای زیرزمینی موشکی رونمایی شده است، اما تحولات اخیر اهمیت این تأسیسات را دوچندان کرده است.

ابهامات فنی و استراتژیک درباره مقیاس شهر موشکی

این اولین شهر موشکی است که طی نزدیک به دو سال گذشته توسط سپاه پاسداران رونمایی می‌شود، با این حال سوالات متعددی درباره ابعاد و ویژگی‌های آن باقی مانده است. سپاه پاسداران هنوز به صورت رسمی مشخصات فنی، نام مدل‌ها، برد موشک‌ها، نوع سوخت و تعداد دقیق موشک‌های مستقر در این تأسیسات را اعلام نکرده است. همچنین اطلاعاتی درباره موقعیت جغرافیایی دقیق، زمان کامل ساخت، ابعاد کلان مجموعه و ظرفیت عملیاتی آن منتشر نشده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، در گزارشی ادعا کرد که انواع موشک‌های بالستیک و کروز به همراه پرتابگرهایشان در این مجموعه نمایش داده شده‌اند. اما بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که پرتابگرهای موشک‌های بالستیک در این تصاویر کمتر از شهرهای موشکی پیشین دیده می‌شد. آنچه تاکنون به‌طور مستقل قابل تأیید است، انتشار تصاویر یک مجموعه زیرزمینی و نمایش تجهیزات موشکی است و نه لزوماً ادعاهای مربوط به مقیاس، ظرفیت یا آمادگی کامل عملیاتی آن.

توهم "عبور از رهبر در جمهوری اسلامی" در برخی ویدیوهای منتشر شده از تونل‌های این شهر موشکی، بارها با زوایای مختلف تکرار شده است. پیش‌تر شائبه‌ای مطرح بود که ممکن است بخش‌هایی از شهرهای موشکی قدیمی که بیشتر نمایش داده نشده‌اند، برای نشان دادن تعداد بالا و "نمایش قدرت" به عنوان شهرهای جدید معرفی شوند. بنابراین، جدی‌ترین نکته در این رونمایی، زمان‌بندی انتشار تصاویر در بستر جنگ اخیر است تا پیام‌های بازدارندگی را منتقل کند.

تحلیل فنی موشک‌های نمایش داده شده و پیامدهای راهبردی

بررسی تصاویر نشان می‌دهد برخی موشک‌ها همچون موشک بالستیک شهاب و موشک کروز در این تونل‌ها قرار دارند. در یکی از تصاویر، سپاه پاسداران موشکی با ظاهر و سایزی شبیه به موشک کروز را مات کرده است. فابیان هینز، متخصص موشک و پهپاد، معتقد است که این موشک احتمالاً نسخه توسعه‌یافته موشک کروز پاوه است. موشک پاوه از خانواده موشک‌های میان‌برد کروز سومار است و برد آن ۱۶۵۰ کیلومتر اعلام شده است.

موشک پاوه از نسل موشک‌هایی است که توانایی طی کردن مسیرهای مختلف برای رسیدن به هدف را دارد. این موشک‌ها قابلیت حمله دسته‌جمعی و برقراری ارتباط با یکدیگر حین حمله را دارند. ایران در اولین حمله خود به اسرائیل در فروردین ۱۴۰۳ از این موشک استفاده کرد. موشک پاوه در فوریه ۲۰۲۳ رونمایی شد و ایران ادعا کرد این موشک‌ها برد کافی برای رسیدن به اسرائیل را دارند، ادعایی که در حمله همان سال عملیاتی شد.

در میان تجهیزات نمایش داده شده، تصویری از یک موشک کروز سیاه نیز دیده می‌شود، اما اطلاعاتی درباره این موشک جدید که ظاهری شبیه به نسل جدید موشک‌های کروز دارد، در دسترس نیست. پیام اصلی این رونمایی، تأکید بر بازدارندگی و نشان دادن توان پاسخ به حملات نظامی است. حضور فرماندهان ارشد مانند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی هوافضا، این پیام را تقویت می‌کند که ایران با وجود حملات، هنوز ظرفیت‌هایی برای ادامه فعالیت و حفاظت از زرادخانه خود در برابر برتری هوایی دشمن دارد.