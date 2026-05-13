این اثر که به سفارش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و توسط مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده، شامگاه امشب (چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) در مراسمی با حضور مردم، هواداران فوتبال، هنرمندان و چهره‌های ورزشی در میدان انقلاب تهران برای نخستین‌بار اجرا و رونمایی شد. همزمان با این مراسم، از طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب تهران نیز با محوریت بدرقه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ رونمایی شد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال در جمع خبرنگاران درباره تولید اثری از معین برای جام جهانی گفت که فدراسیون فوتبال ایران در تولید این کار دخالتی ندارد اما در جریان است.

