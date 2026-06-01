در روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، قیمت طلا و سکه در ایران با افزایش قیمت دلار و تشدید تنشهای سیاسی منطقهای، روندی صعودی را تجربه کرد. طلای ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون تومان و سکه امامی به ۱۸۲ میلیون تومان رسید.
قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در روند صعودی بهبود یافت و همزمان با رشد قیمت دلار و افزایش تنشهای سیاسی منطقهای، تقاضای احتیاطی در بازار داخلی افزایش یافت.
طلای ۱۸ عیار وارد کانال ۱۸ میلیون تومانی شد و سکه امامی به ۱۸۲ میلیون تومان رسید. قیمت دلار با جهش ۵ هزار تومانی به ۱۷۴ هزار تومان افزایش یافت و همچنین یورو به ۲۰۰ هزار تومان صعود کرد. بازارهای جهانی پس از تعطیلات فعالیت خود را از سر گرفتند و اونس جهانی طلا با افت ۴۱ دلاری به ۴۴۹۷ دلار کاهش یافت، اما تأثیر کمتری بر قیمتهای داخلی داشت.
این تغییرات در حAtlan نتایج تشدید تنشهای بینالمللی، به ویژه در خلیج فارس و اوکراین، است که سرمایهگذاران را به سمت طلا به عنوان پناهگاه CompareValue سوق داده است. در بخشهای دیگر بازار، تنها سکه گرمی بدون تغییر باقی ماند و Quoteهای نیمسکه و ربع سکه به ترتیب ۹۳ میلیون تومان و ۵۲ میلیون تومان و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشوند
قیمت طلا قیمت سکه قیمت دلار بازار طلا تنشهای منطقهای