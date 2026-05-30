روند نزولی قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار تهران؛ پژو ۲۰۷ با بیشترین کاهش

در روز نهم خرداد ۱۴۰۵، قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار تهران همچنان در حال افت است. مدل‌های ایران‌خودرو و سایپا شاهد کاهش‌های بین ۱۳ تا ۱۱۰ میلیون تومانی بودند. پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای دندت‌اتومات با کاهش ۱۱۰ میلیون تومانی به قیمت دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. سایر مدل‌ها مانند تارا، دنا پلاس و کوییک نیز کاهش‌های متفاوتی را تجربه کردند، در حالی که مدل‌هایی مانند ساینا S و شاهین GL قیمت ثابتی داشتند.

امروز نهم خرداد ۱۴۰۵ بازار خودرو های پرتیراژ همچنان در حال نزول است. قیمت بسیاری از مدل‌های ایران‌ خودرو و سایپا بین ۱۳ تا ۱۱۰ میلیون تومان کاهش یافته‌اند.

در میان این مدل‌ها، پژو ۲۰۷ با سقف شیشه‌ای دندت‌اتومات با بیشترین کاهش ۱۱۰ میلیون تومانی با قیمت دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. در گروه ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک با نرخ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و کاهش ۲۰ میلیون تومانی عرضه شده است.

تارا دنده‌ای با قیمت یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان حدود ۱۳ میلیون تومان کاهش داشته و دنا پلاس اتوماتیک با قیمت دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان ۴۰ میلیون تومان عقب‌گرد شده است. تارا اتومات با قیمت دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان تغییر قیمتی نداشته است.

در گروه سایپا، کوییک دنده‌ای با قیمت یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان ۳۳ میلیون تومان کاهش یافته، در حالی که ساینا S با قیمت یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان و شاهین GL با قیمت یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان هر دو قیمت ثابتی دارند. این روند نزولی در بافت کلی کاهش قیمت‌های خودرو در روزهای اخیر بازار تهران و به‌طور کلی بازار خودروهای پرتیراژ قابل مشاهده است.

تحلیلگران می‌گویند که ادامه سیاست‌های همچنین افزایش عرضه و کاهش تقاضا به دلیل مشکلات اقتصادی، از عوامل اصلی این کاهش‌ها هستند





