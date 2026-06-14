در روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، بازار خودروهای پرتیراژ شاهد کاهش قیمت در اغلب مدل‌های سایپا و ایران‌خودرو بوده است. بیشترین کاهش متعلق به پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای دنده‌اتومات و کمترین کاهش نیز به کوییک دنده‌ای اختصاص یافته است.

امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ بازار خودروهای پرتیراژ روند نزولی قیمت را طی می‌کند و بیشتر محصولات سایپا و ایران‌خودرو با کاهش قیمتی بین ۱۳ تا ۸۰ میلیون تومان مواجه شدند.

در این بازار، خودروی کوییک دنده‌ای با کمترین کاهش قیمت به رقم یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود و خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای دنده‌اتومات با بیشترین کاهش قیمت به دو میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌یابد. در گروه محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک امروز به قیمت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان با کاهش ۵۵ میلیون تومانی به فروش می‌رسد.

پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای دنده‌اتومات نیز به قیمت دو میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان عرضه شده و حدود ۸۰ میلیون تومان عقب‌گرد قیمت دارد. خودروی تارا دنده‌ای به قیمت دو میلیارد و ۳۵ میلیون تومان با کاهش حدود ۵۰ میلیون تومانی نسبت به دیروز معامله می‌شود.

دنا پلاس اتوماتیک به قیمت دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با کاهش ۵۰ میلیون تومان و تارا اتومات به رقم دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان با ریزش حدود ۳۵ میلیون تومانی نیز از دیگر مدل‌های.withField(نامfield)وwithField(نامfield)سط





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