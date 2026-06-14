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روند نزولی قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار؛ پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای با بیشترین کاهش

اقتصاد News

روند نزولی قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار؛ پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای با بیشترین کاهش
United States Latest News,United States Headlines
📆6/14/2026 10:29 AM
📰SharghDaily
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در روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، بازار خودروهای پرتیراژ شاهد کاهش قیمت در اغلب مدل‌های سایپا و ایران‌خودرو بوده است. بیشترین کاهش متعلق به پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای دنده‌اتومات و کمترین کاهش نیز به کوییک دنده‌ای اختصاص یافته است.

امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ بازار خودروهای پرتیراژ روند نزولی قیمت را طی می‌کند و بیشتر محصولات سایپا و ایران‌خودرو با کاهش قیمتی بین ۱۳ تا ۸۰ میلیون تومان مواجه شدند.

در این بازار، خودروی کوییک دنده‌ای با کمترین کاهش قیمت به رقم یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود و خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای دنده‌اتومات با بیشترین کاهش قیمت به دو میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌یابد. در گروه محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک امروز به قیمت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان با کاهش ۵۵ میلیون تومانی به فروش می‌رسد.

پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای دنده‌اتومات نیز به قیمت دو میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان عرضه شده و حدود ۸۰ میلیون تومان عقب‌گرد قیمت دارد. خودروی تارا دنده‌ای به قیمت دو میلیارد و ۳۵ میلیون تومان با کاهش حدود ۵۰ میلیون تومانی نسبت به دیروز معامله می‌شود.

دنا پلاس اتوماتیک به قیمت دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با کاهش ۵۰ میلیون تومان و تارا اتومات به رقم دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان با ریزش حدود ۳۵ میلیون تومانی نیز از دیگر مدل‌های.withField(نامfield)وwithField(نامfield)سط

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