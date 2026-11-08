اطلاعات دقیق درباره خسارات ناشی از رانش زمین در لرستان، قطع برق و راه‌های روستایی و اقدامات فوری استانداری برای بازگرداندن خدمات و پیش‌بینی وضعیت جوی آینده.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان اعلام کرد که در پی بارش‌های شدید و پدیده رانش زمین ، راه ارتباطی ۱۷۰ روستا در این استان قطع شده و برق ۱۲۰ روستا نیز دچار اختلال جدی گردیده است. این اقدامات نشان‌دهنده وسعت گسترده بلایای طبیعی است که زیرساخت‌های حیاتی منطقه را تحت تاثیر قرار داده و نیازمند بسیج فوری نیروها برای بازیابی خدمات اساسی می‌باشد.

جزئیات فنی رانش زمین و مسدودسازی راه‌ها

احسان کرم‌زاده سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان در گفتگوی تخصصی با رسانه‌ها توضیح داد که در مجموع ۱۲۰ راه روستایی در بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد و ۵۰ راه روستایی دیگر در بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز بر اثر رانش زمین و جاری شدن روان‌آب‌ها به طور کامل مسدود شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تمرکز اصلی خسارات جاده‌ای در دو منطقه پاپی و زز-ماهروروی شده که عملاً دسترسی بسیاری از اهالی این مناطق را مختل کرده است.

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تعداد دقیق روستاهای آسیب‌دیده و قطعی برق

بر اساس گزارش‌های مستند از سوی مقامات استانی، برق بیش از ۱۲۰ روستا در سراسر استان قطع شده است. در یک تفکیک دقیق‌تر، سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد که ۹۰ روستا از این تعداد در مناطق پاپی قرار دارند. این قطعی گسترده برق همراه با مسدود شدن راه‌های دسترسی، عملیات امداد رسانی و بازسازی شبکه‌های انرژی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و اولویت‌بندی تیم‌های فنی را ضروری کرده است.

واکنش مدیریت بحران و آمادگی از پیش

احسان کرم‌زاده بیان کرد که هشدارهای هواشناسی درباره وقوع پدیده ال‌نینو از ماه‌ها قبل دریافت شده بود. بر این اساس از ماه‌های پایانی تابستان، جلسات مدیریت بحران به ریاست استاندار در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شد و با نزدیک شدن به فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدارهای نارنجی و قرمز، از روز سه‌شنبه جلسات اضطراری مدیریت بحران با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ۱۲ شهرستان به صورت مستمر برگزار گردید.

مقایسه میزان بارش و شدت رگبارها

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به شدت بی‌سابقه بارندگی‌ها عنوان کرد که طی ۴۲ ساعت، سپیددشت ۱۸۱ میلی‌متر و شول‌آباد ۱۸۰ میلی‌متر بارندگی ثبت کردند. این در حالی است که میانگین بارش کل استان به ۵۱ میلی‌متر رسید که نشان‌دهنده تمرکز شدید رگبارها در نقاط خاصی از استان و ایجاد فشار هیدرولوژیک ناگهانی بر بستر رودخانه‌ها و زمین‌های شیب‌دار بوده است.

تدابیر جایگزین و وضعیت حمل و نقل ریلی

با توجه به پیش‌بینی احتمال انسداد خط راه‌آهن شمال به جنوب در محدوده بخش پاپی، تمهیدات لازم از قبل اندیشیده شده بود. پس از بروز اختلال در خط ریلی، ۴۴ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس به ایستگاه راه‌آهن دورود اعزام شدند و یک‌هزار و ۲۶۴ مسافر به مقاصد خود در شهرهای اندیمشک، اهواز، دزفول و خرمشهر منتقل شدند. بررسی‌های ایمنی خط ریلی نیز انجام شده و زمان ازسرگیری حرکت قطارها با توجه به شرایط جوی و ایمنی مسیر تعیین می‌شود.

پیش‌بینی‌های آینده و هشدارهای ایمنی

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان هشدار داد که بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی با شدت کمتر تا فردا دوشنبه در استان ادامه خواهد داشت. در برخی نقاط جنوب‌شرق، شرق و جنوب استان و محدوده جنوبی پلدختر احتمال بارش نقطه‌ای و رگباری تا حدود ۱۰۰ میلی‌متر دیگر وجود دارد. با اشباع شدن خاک، احتمال تشدید روان‌آب‌ها و وقوع سیلاب افزایش یافته است.