روند نزولی بازار آهن در ۲۳ آبان ۱۴۰۵ و قیمت تیرآهن ۱۴ اشتهارد

بررسی قیمت تیرآهن و میلگرد در ۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ کاهش تقاضا و افت قیمت در سایزهای پرمصرف و قیمت تیرآهن ۱۴ اشتهارد.

بازار آهن ‌آلات در هفته سوم آبان ماه سال ۱۴۰۵ با سیگنال‌های نزولی قابل توجهی همراه بوده است که این روند کاهشی در بسیاری از محصولات شاخص بازار دیده می‌شود. کاهش قیمت‌ها در کنار رشد محدود برخی برندهای خاص، نشان‌دهنده تداوم ناهماهنگی در ساختار عرضه و تقاضای این بازار است که تأثیر آن را در قیمت‌گذاری‌های روزانه می‌توان مشاهده کرد. این وضعیت نشان می‌دهد که فشارهای وارده بر قیمت‌ها بیشتر ناشی از ضعف تقاضا و احتیاط خریداران در بازار است تا عوامل جانبی دیگر.

علت‌های اصلی کاهش قیمت در بازار آهن

در شرایطی که فعالیت‌های ساختمانی با تحرک و پویایی بالایی همراه نیست، فشار بر فروشندگان برای حفظ رقابت‌پذیری و همچنین جلوگیری از انباشت موجودی انبارها افزایش یافته است. این فشار باعث شده تا فروشندگان برای تعدیل نرخ‌ها و خروج از رکود فعلی، اقدام به کاهش قیمت‌های خود نمایند. با این حال، باید توجه داشت که نمی‌توان کاهش‌های قیمت را به طور کلی به تمام بخش‌های بازار تعمیم داد زیرا تنوع در شرایط قیمت‌گذاری وجود دارد.

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نقش شمش و سیاست‌های کارخانه‌ها در قیمت‌ها

تفاوت در موجودی کالا، شرایط خاص عرضه و همچنین سیاست‌های فروش کارخانه‌ها همچنان نقش اصلی و تعیین‌کننده را در مسیر قیمت‌گذاری ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، کاهش نرخ شمش می‌تواند انتظارات قیمتی را تحت فشار قرار دهد، اما این عامل به تنهایی تعیین‌کننده نهایی قیمت تیرآهن در بازار آزاد نیست. بنابراین، تحلیلگران بازار معتقدند که عوامل ساختاری و مدیریتی نقش مهم‌تری نسبت به نوسانات لحظه‌ای قیمت شمش دارند.

قیمت تیرآهن ۱۴ اشتهارد و سایزهای پرمصرف

افت قیمت در بخش قابل‌توجهی از محصولات، به‌ویژه در سایزهای پرمصرف، نشان می‌دهد که بازار تیرآهن نیز مستقیماً از ضعف تقاضا و احتیاط خریداران تأثیر پذیرفته است. قیمت تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز در این شرایط با قیمت ۱۰۴ هزار و ۵۴۵ تومان در حال خرید و فروش است. این رقم نشان‌دهنده وضعیتی است که در آن رقابت بر سر فروش، حاشیه سود فروشندگان را تحت تأثیر قرار داده است.

پیش‌بینی آینده و توصیه به خریداران

با توجه به اینکه در هفته گذشته نیز روند کاهشی بازار میلگرد و سایر اقلام آهنی ادامه داشته است، انتظار می‌رود که این ثبات نسبی در قیمت‌ها ادامه یابد. خریداران باید با دقت بیشتری نسبت به شرایط موجود و تغییرات احتمالی در عرضه کارخانه‌ها نظارت داشته باشند. همچنین تفاوت موجودی و شرایط عرضه در هر روز می‌تواند منجر به تغییرات جزئی در قیمت‌های نهایی برای خریداران عمده و خرد شود.