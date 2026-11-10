قیمت بیت‌کوین، اتریوم و تتر در چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با کاهش مواجه شد. بررسی دقیق نرخ لحظه‌ای ارزهای دیجیتال و تغییرات ۲۴ ساعته بازار.

در چهارشنبه بیستم آبان ماه هزار و چهارصد و پنج، بازار ارزهای دیجیتال شاهد نوسانات قابل توجهی بود که منجر به کاهش ارزش دارایی‌های اصلی این حوزه شد. بر اساس آخرین داده‌های ثبت شده، قیمت تتر در لحظاتی به عدد ۲۵۴,۶۵۲ تومان رسید که نشان‌دهنده یک افت سه درصدی در بازه زمانی یک روزه است. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار فروش یا اصلاح قیمت در روزهای اخیر بر بازار حاکم بوده است.

وضعیت لحظه‌ای بیت‌کوین و اتریوم

بیت‌کوین به عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان، امروز در کانال ۷۳,۶۸۸ دلاری معامله می‌شود. با احتساب نرخ مبادله تتر که ۲۵۴,۶۵۲ تومان اعلام شده است، ارزش هر واحد بیت‌کوین به رقم خیره‌کننده ۱۸,۷۹۰,۳۳۷,۱۴۸ تومان رسیده است. این در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت این ارز حدود ۱.۲۴ درصد کاهش یافته و روند نزولی ملایمی را تجربه کرده است. این افت قیمت اگرچه شدید نیست، اما نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت است.

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از سوی دیگر، اتریوم نیز همسو با بیت‌کوین وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت اتریوم در ساعات پایانی روز چهارشنبه به ۲,۰۶۶.۱ دلار رسید که معادل ۵۲۶,۸۶۷,۴۶۶ تومان برای هر واحد محاسبه می‌شود. شاخص تغییرات اتریوم در یک روز اخیر منفی ۲.۳۹ درصد گزارش شده که نسبت به بیت‌کوین افت بیشتری را نشان می‌دهد. این تفاوت در نرخ کاهش، نشان از حساسیت بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به شبکه اتریوم دارد.

تحلیل مکانیسم کاهش ارزش‌ها

کاهش قیمت تتر به ۲۵۴,۶۵۲ تومان از مهم‌ترین رویدادهای روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ بود. تتر به عنوان پل ارتباطی بین پول نقد و ارزهای دیجیتال، نقش حیاتی در تعیین قیمت‌ها دارد. وقتی نرخ تتر ۳.۱۷ درصد کاهش می‌یابد، تاثیر آن مستقیماً روی ارزش ریالی تمام دارایی‌های دیجیتال دیگر نمایان می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود حتی اگر قیمت دلاری بیت‌کوین ثابت بماند، ارزش ریالی آن تحت تاثیر قرار گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که همزمانی کاهش قیمت دلاری بیت‌کوین و اتریوم با کاهش نرخ تتر، یک اثر مرکب ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاران ایرانی که پورتفولیوی خود را با تتر ارزیابی می‌کنند، با دیدن کاهش همزمان دو شاخص، تمایل کمتری به نگهداری دارایی‌ها در این بازه زمانی دارند. این رفتار جمعی می‌تواند موج بعدی فروش را تقویت کند و فشار فروش را در روزهای آینده افزایش دهد.

پیامدها و چشم‌انداز آینده بازار

این نوسانات در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۵، هشداری برای فعالان بازار است که باید مدیریت ریسک را جدی‌تر بگیرند. کاهش ۱.۲۴ درصدی بیت‌کوین و ۲.۳۹ درصدی اتریوم، لزوماً به معنای شروع یک روند نزولی بلندمدت نیست، اما قطعاً نیازمند نظارت دقیق است. اگر این روند کاهشی در ۲۴ ساعت آینده ادامه یابد، ممکن است حمایت‌های تکنیکال مهمی شکسته شوند.

کاربران و سرمایه‌گذاران باید منتظر واکنش بازار در روزهای آینده باشند. ثبات مجدد قیمت تتر در محدوده فعلی می‌تواند نشانه‌ای از پایان این دوره اصلاح باشد. تا زمانی که نرخ تتر ثبات نسبی پیدا نکند، پیش‌بینی دقیق مسیر بیت‌کوین و اتریوم دشوار خواهد بود. بنابراین، صبر و مشاهده روند قیمت‌ها در روزهای آتی، کلید تصمیم‌گیری درست برای ورود یا خروج از معاملات است.