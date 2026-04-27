روند خرید ارز حج تمتع و تغییرات شرایط حج امسال

سازمان حج و زیارت دستورالعمل جدیدی برای خرید ارز حج تمتع منتشر کرده است. متقاضیان میتوانند از طریق پیامرسان «بله» و با پرداخت ریال، ارز خود را دریافت کنند. حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ زائر ایرانی به حج تمتع اعزام میشوند. همچنین، تغییرات جدید در شرایط حج امسال و ممنوعیتهای جدید از سوی عربستان اعلام شده است.
براساس دستورالعملی که سازمان حج و زیارت منتشر کرده است، متقاضیان خرید ارز حج تمتع میتوانند با مراجعه به پیامرسان «بله» و انتخاب گزینه «بانک من»، سپس «خدمات بانکی» و در نهایت «گزینه ارز حج تمتع » را انتخاب کنند.
پس از ورود مشخصات فردی و تعیین میزان ارز مورد نیاز بر مبنای ۱۰۰ واحد، پرداخت ریال از طریق درگاه بانکی انجام میشود و فرایند خرید ارز تکمیل میشود. پس از پرداخت وجه، زائران میتوانند در همان روز یا روزهای آتی پیش از اعزام، با مراجعه به شعب انتخابی، ارز خود را دریافت کنند.
فروش ارز به زائران بالای ۵ سال و تا سقف ۵۰۰ دلار با نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله انجام میشود و این فروش، هیچ محدودیتی برای خرید ارز مسافرتی در همان سال (غیر همزمان با تشرف حج) ایجاد نمیکند. سازمان حج و زیارت اعلام کرده است که امسال حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ زائر ایرانی به حج تمتع اعزام میشوند. اولین پرواز حج، صبح شنبه پنجم اردیبهشتماه انجام شد و بقیه زائران هفتم اردیبهشت ماه به عربستان اعزام میشوند.
شرایط حج امسال تغییر کرده است و عربستان نیز برخی ممنوعیتها را برای حج امسال اعلام کرده است. این تغییرات شامل محدودیتهای جدید در فرآیند اعزام و انجام مراسم حج است.
حج تمتع ارز حج سازمان حج و زیارت شرایط حج ممنوعیتهای عربستان