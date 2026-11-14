روند نزولی ارزهای دیجیتال در ۲۳ آبان ۱۴۰۵

بررسی نرخ لحظه‌ای تتر، بیت‌کوین و اتریوم در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ تحلیل کاهش قیمت‌ها و مقادیر معادل ریالی این ارزها با توجه به نرخ تتر.

در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ، بازار ارزهای دیجیتال شاهد تغییرات قابل توجهی بود که نشان‌دهنده کاهش ارزش نسبت به روزهای گذشته است. این تغییرات نرخ‌ها را به گونه‌ای تعیین کرد که ارزش ریالی دارایی‌های دیجیتال تحت تاثیر مستقیم نرخ تبدیل تتر قرار گرفت. قیمت تتر امروز در بازار ایران به عدد ۲۶۸,۶۸۷ تومان رسید که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۰.۸۶ درصد کاهش داشته است. این افت جزئی در قیمت تتر ، به عنوان شاخص اصلی برای محاسبه ارزش سایر ارزهای دیجیتال در بازار ایران عمل کرد و مبنایی برای سنجش تغییرات بیت‌کوین و اتریوم شد.

نرخ دقیق و تغییرات بیت کوین در بازار

بیت‌کوین به عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۶۷,۱۳۳ دلار معامله شد. با محاسبه این مبلغ بر اساس نرخ تتر که ۲۶۸,۶۸۷ تومان اعلام شده است، ارزش ریالی هر واحد بیت‌کوین به ۱۸,۰۵۸,۶۶۴,۴۹۸ تومان رسید. روند نزولی این ارز در بازه زمانی ۲۴ ساعت اخیر ۲.۱۳ درصد بوده که نشان‌دهنده فشار فروش یا کاهش تقاضا در این بازه کوتاه زمانی است. این عدد دقیق نشان می‌دهد که حتی نوسانات کوچک دلاری در بیت‌کوین می‌تواند تأثیرات عظیمی بر ارزش ریالی آن در بازار ایران داشته باشد.

Also read بازگشایی مجدد حریم هوایی آمریکا پس از اختلال تاریخی

وضعیت قیمت اتریوم و معادل ریالی آن

اتریوم در همین بازه زمانی، قیمت ۱,۸۹۶.۳ دلاری را ثبت کرد. با توجه به نرخ تتر در ۲۶۸,۶۸۷ تومان، ارزش معادل ریالی اتریوم به ۵۱۰,۱۰۹,۵۸۹ تومان رسید. نرخ تغییرات اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۵۶ درصد کاهش بوده است که این مقدار کمتر از افت بیت‌کوین در همان بازه زمانی است. این تفاوت در نرخ کاهش نشان می‌دهد که هر دو ارز دیجیتال روند نزولی را طی کرده‌اند، اما بیت‌کوین افت قیمت بیشتری را تجربه کرده است.

تحلیل تأثیر نرخ تتر بر بازار ارزهای ایران

نرخ تتر در ۲۶۸,۶۸۷ تومان به عنوان ضریب اصلی در تبدیل ارزهای دیجیتال به ریال عمل می‌کند. هرگونه تغییر در این نرخ، مستقیماً بر قیمت نهایی بیت‌کوین و اتریوم در بازار ایران تأثیر می‌گذارد. کاهش ۰.۸۶ درصدی تتر در ۲۴ ساعت گذشته، زمینه‌ساز محاسبات جدید برای سرمایه‌گذاران ایرانی شده است. این نرخ پایه، امکان مقایسه دقیق ارزش دارایی‌ها در بازه‌های زمانی مختلف را برای کاربران فراهم می‌کند.

خلاصه عملکرد بازار در روز چهارشنبه

در بازه زمانی ۲۰ آبان ۱۴۰۵ که به عنوان چهارشنبه هفته جاری شناخته می‌شود، نیز قیمت‌گذاری ارزهای دیجیتال با الگویی مشابه انجام شد. اخبار منتشر شده از این تاریخ نشان می‌دهد که روند قیمتی بیت‌کوین، تتر و اتریوم در چهارشنبه گذشته نیز تحت تاثیر همان عوامل کلان بوده است. این تداوم روند، نشان‌دهنده ثبات نسبی در ساختار قیمت‌گذاری ارزهای دیجیتال در بازار ایران است.

چشم‌انداز کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاران

با توجه به داده‌های ۲۳ آبان ۱۴۰۵، سرمایه‌گذاران در بازار ایران باید به نوسانات نرخ تتر و قیمت‌های دلاری بیت‌کوین و اتریوم توجه ویژه‌ای داشته باشند. افت ۲.۱۳ درصدی بیت‌کوین و ۱.۵۶ درصدی اتریوم در یک روز، می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از بازار باشد. دقت در ارقام دقیق مانند ۶۷,۱۳۳ دلار برای بیت‌کوین و ۱,۸۹۶.۳ دلار برای اتریوم، به مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند.