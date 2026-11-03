روند نزولی بازار طلا و سکه در ۱۲ آبان ۱۴۰۵

بازار طلا و سکه در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با روند نزولی بازگشایی شد. کاهش انس جهانی و ابهامات سیاسی بر قیمت‌ها فشار آورد.

بازار طلا و سکه در تاریخ سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با روندی نزولی بازگشایی شد و این افت قیمت، علی‌رغم رشد قیمت دلار ، ادامه داشت. کاهش ارزش انس جهانی طلا توانست اثر افزایشی رشد قیمت دلار در بازار داخلی را خنثی کند و بازار را با نوسانات محدود و کاهشی همراه سازد. در این میان، اخبار سیاسی و ابهامات مربوط به توافق ایران و آمریکا بر فضای معاملات سایه انداخته و بازار طلا را در وضعیت انتظار قرار داده است. این وضعیت باعث شده تا معامله‌گران با احتیاط کامل و بدون حرکت جسورانه وارد بازار شوند.

تحلیل عوامل موثر بر کاهش قیمت انس

انس جهانی طلا امروز به طور مشخص نزولی شده و در محدوده ۳۸۹۸ دلار معامله می‌شود. گزارش اخیر رویترز نشان می‌دهد که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داده است. این موضوع احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرده و فشار بیشتری بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است. با این حال، محرک‌های اثرگذار بر بازار طلا در یک جهت حرکت نمی‌کنند و وزنه طلای جهانی سنگین‌تر بوده است. رشد قیمت دلار نتوانسته مانع افت قیمت‌ها در بازار داخلی شود.

Also read کشتی ماهیگیری ایرانی در عملیات نیروی دریایی هند آزاد شد

وضعیت قیمت‌ها در اتحادیه طلا و جواهر

قیمت سکه امروز در تمامی قطعات غیر از سکه گرمی کاهش یافته است. بر اساس قیمت‌های اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران، سکه امامی با افت یک میلیون تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته، روی رقم ۲۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد. سکه بهار آزادی نیز با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی، با رقم ۲۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. این تغییرات نشان‌دهنده فشار نزولی است که بر بخش‌های مختلف بازار سکه وارد شده است.

نیم‌سکه با افت ۱۰۰ هزار تومانی به رقم ۱۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده و ربع سکه نیز با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفته است. سکه گرمی اما بدون تغییر قیمت، با رقم ۳۷ میلیون تومان دادوستد می‌شود. این ثبات نسبی در سکه گرمی در حالی است که سایر انواع سکه با کاهش قابل توجهی مواجه بوده‌اند. این تفاوت قیمت‌گذاری می‌تواند بازتابی از تقاضای متفاوت برای انواع مختلف سکه در بازار باشد.

تغییرات قیمت طلای ۱۸ عیار و مثقال طلا

قیمت طلا نیز امروز روند نزولی دارد و این افت را می‌توان در انواع مختلف طلا مشاهده کرد. هر مثقال طلا با کاهش ۳۶۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته، به رقم ۱۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسیده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۸۲ هزار تومانی، با قیمت ۲۵ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان معامله می‌شود. این کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده این است که فشارهای نزولی بر بازار طلا و جواهر ادامه دارد.

در مقابل، قیمت دلار نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته هزار تومان افزایش یافته و به رقم ۲۷۳ هزار تومان رسیده است. با وجود این رشد در قیمت دلار، اثر کاهشی انس جهانی بر بازار داخلی غالب بوده است. نااطمینانی‌های سیاسی، اخبار ضدونقیض و اظهارنظرهای متفاوت مقامات آمریکایی درباره احتمال توافق با ایران، فضای معاملات را در وضعیت انتظاری قرار داده است. این ابهامات باعث شده تا معامله‌گران دست به‌عصا حرکت کنند و از تصمیم‌گیری‌های بزرگ خودداری نمایند.

پیش‌بینی آینده و چشم‌انداز بازار

وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که منتظر بودن برای تصمیمات بعدی، استراتژی غالب معامله‌گران است. با توجه به اهمیت اخبار سیاسی و اقتصادی در تعیین قیمت‌ها، هرگونه تغییر در روند مذاکرات یا تصمیمات بانک مرکزی می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. معامله‌گران باید با دقت به تحولات منطقه‌ای و جهانی نگاه کنند، زیرا این عوامل می‌توانند در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را نوسان دهند. ثبات یا بی‌ثباتی در این حوزه‌ها، مستقیماً بر تصمیمات خرید و فروش تاثیر خواهد گذاشت.