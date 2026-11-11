رونالدو سریال جدید و کارخانه آب ۲۰ میلیون یورویی را آغاز کرد

کریستیانو رونالدو تولید سریال Day 1s و کارخانه آب ۲۰ میلیون یورویی را در پرتغال آغاز کرد. جزئیات پروژه‌های تجاری جدید ستاره النصر و آینده او پس از بازنشستگی ملی.

کریستیانو رونالدو ستاره تیم فوتبال النصر عربستان سعودی، با اعلام آغاز تولید سریال تلویزیونی "Day 1s" و پروژه کارخانه آب در کشورش، گام‌های جدی‌تری در توسعه امپراتوری تجاری خارج از ورزش برداشت. این مهاجم ۴۱ ساله در پست اینستاگرامی خود همراه با انتشار سه تصویر، از شروع رسمی تولید نخستین مجموعه تلویزیونی استودیوی "یوآر مارو" خبر داد و نوشت که به‌زودی جزئیات بیشتری درباره این پروژه هیجان‌انگیز منتشر خواهد شد.

تولید سریال Day 1s با همکاری متیو وان

این سریال نخستین محصول شرکتی است که رونالدو سال گذشته همراه با کارگردانی مشهور به نام متیو وان تأسیس کرد. متیو وان که کارگردانی فیلم‌هایی همچون "کینگزمن" و "مردان ایکس: کلاس اول" را بر عهده داشته است، شریک تجاری رونالدو در توسعه پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی با استفاده از فناوری‌های نوآورانه محسوب می‌شود. داستان این مجموعه سریال در دنیای فوتبال جریان دارد و زندگی حرفه‌ای "استنلی دالتون"، یک مدیر برنامه بریتانیایی را در دنیای نقل‌وانتقالات دنبال می‌کند.

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رونالدو به عنوان تهیه‌کننده اجرایی این سریال حضور دارد و احتمال بازی او در این پروژه نیز دیده می‌شود. پیش‌تر نام‌هایی مانند دیمین لوئیس، بازیگر بریتانیایی، تیری آنری، اسطوره تیم ملی فرانسه، و دیو، خواننده رپ بریتانیایی، نیز برای مشارکت در این پروژه مطرح شده بودند. این همکاری نشان‌دهنده تمرکز رونالدو بر ورود جدی به صنعت سرگرمی و استفاده از شهرت جهانی خود برای تولید محتوای رسانه‌ای است.

سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی در کارخانه آب

علاوه بر پروژه رسانه‌ای، کریستیانو رونالدو سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۰ میلیون یورو را برای ساخت یک کارخانه بسته‌بندی آب در شمال پرتغال آغاز کرده است. این کارخانه که از طریق شرکت "ماراویلیا دسیمال" و با مشارکت گروه تجاری "اوتیرینیو" اداره می‌شود، قرار است از آب یک چشمه محلی به نام گوشتِی برای تولید محصولات آب بسته‌بندی‌شده استفاده کند. هدف اصلی این محصول، صادرات به بازارهای بین‌المللی است و انتظار می‌رود ظرفیت تولید سالانه آن به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون لیتر برسد.

فرانسیسکو فریرا، مدیر این گروه تجاری، ترکیبات خاص آب چشمه گوشتِی را مزیت رقابتی اصلی این پروژه دانسته و اعلام کرده است که این ویژگی‌ها به تمایز این برند از سایر رقبا در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد. عملیات ساخت این کارخانه آغاز شده و مدیران پروژه قصد دارند تاسیسات را تا پایان سال ۲۰۲۷ تکمیل کنند تا فعالیت تجاری آن از ابتدای سال ۲۰۲۸ شروع شود. این سرمایه‌گذاری همچنین انتظار می‌رود ده‌ها فرصت شغلی جدید در منطقه ایجاد کند.

پس‌زمینه بازنشستگی ملی و گسترش برند شخصی

رونالدو در روز پنجم نوامبر ۲۰۲۶ و پس از حاشیه‌هایی با ژرژ ژسوس، سرمربی تیم ملی پرتغال، بازنشستگی خود را از فوتبال ملی اعلام کرد. این تصمیم به ۲۳ سال حضور او در تیم ملی پرتغال پایان داد؛ دورانی که در آن ۲۳۴ بازی ملی انجام داد و ۱۴۶ گل به ثمر رساند. قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ و کسب دو عنوان قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا از مهم‌ترین افتخارات دوران ملی او محسوب می‌شود.

با وجود اینکه رونالدو هنوز برای النصر عربستان سعودی بازی می‌کند، تمرکز او به سمت گسترش مجموعه سرمایه‌گذاری‌های تجاری تغییر یافته است. این مجموعه پیش‌تر شامل هتل‌های پستانا CR7، کلینیک‌های کاشت موی اینسپاریا و فعالیت‌های دیگری با برند شخصی او بوده است. همچنین او پیش‌تر در برند آب معدنی اورسو که از منابع اسپانیا تامین می‌شود، همکاری داشته است. کارخانه جدید پرتغال گامی بزرگ در توسعه این همکاری‌های تجاری و ساختن آینده‌ای فراتر از زمین فوتبال است.