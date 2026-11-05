رونالدو رکورد مسی را شکست؛ کین برای بایرن تمدید کرد، تارتار انتقادها را پاسخ داد

کریستیانو رونالدو در هشت ساعت ۲۴ میلیون لایک گرفت. هری کین قراردادش را تا ۳۶ سالگی با بایرن تمدید کرد و ویلماز تارتار ادعای جذب بازیکن استقلال خوزستان را رد کرد.

پست خداحافظی کریستیانو رونالدو از تیم ملی پرتغال تنها در هشت ساعت بیش از ۲۴ میلیون لایک و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کامنت در اینستاگرام دریافت کرد. این آمار که از تعداد لایک‌های پست خداحافظی لیونل مسی در یک ماه گذشته فراتر رفته است، نشان می‌دهد پست رونالدو در مدت‌زمانی بسیار کوتاه‌تر، دست‌کم پنج میلیون لایک بیشتر از پست خداحافظی رقیب دیرینه‌اش به دست آورده است.

شکستن رکورد لایک توسط کریستیانو رونالدو

رونالدو همچنین با ۶۷۹ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام، پرمخاطب‌ترین حساب متعلق به یک شخص در این شبکه اجتماعی را در اختیار دارد. این فاصله عددی نشان‌دهنده قدرت بی‌نظیر هواداری و تعامل اجتماعی ستاره پرتغالی در مقایسه با ستاره آرژانتینی است که در بازه زمانی یک ماهه، حدود ۱۹ میلیون لایک دریافت کرده بود.

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این آمارها نشان می‌دهد که علیرغم گذشت زمان از پایان دوران حرفه‌ای ملی مسی، طرفداران رونالدو همچنان با شدت بیشتری در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و واکنش‌های لحظه‌ای به تصمیمات این بازیکن نمایش می‌دهند. حضور فعال در فضای مجازی برای رونالدو به یک بخش جدایی‌ناپذیر از برند شخصی او تبدیل شده است که رکوردهای پیشین را نیز پشت سر گذاشته است.

واکنش ویلماز تارتار به اتهام جذب بازیکن

ویلماز تارتار سرمربی پرسپولیس در پاسخ به ادعای ابرالقاسم‌پور که مدعی بود او پیش از مسابقه با یکی از بازیکنان استقلال خوزستان تماس گرفته است، از سال‌ها مربیگری حرفه‌ای خود دفاع کرد. تارتار گفت ۲۰ سال مربیگری و ۱۸ تا ۱۹ سال بازی کرده و با نزدیک به ۶۰۰ بازیکن کار کرده که می‌توانند گواه رفتار حرفه‌ای او باشند. او تاکید کرد در تمام این مدت هیچ حرف‌وحدیث و پرونده‌ای نداشته است.

سرمربی پرسپولیس درباره این ادعا که یکی از رقبای پرسپولیس برای مطرح شدن چنین اتهام‌هایی به استقلال خوزستان کمک مالی کرده است، گفت برخی‌ها با بردن نام بزرگ پرسپولیس می‌خواهند دیده شوند و برای او حاشیه درست کنند. تارتار افزود آبرویش را با هیچ‌چیز عوض نمی‌کند و قطعا تا آخر پیگیر این موضوع هستند تا مشخص شود چه کسی انسان خوبی است.

تارتار درباره وعده قهرمانی در پرسپولیس در سال سوم گفت مورینیو پیش از مسابقه و در آرامش کامل درباره نیاز به سه سال زمان صحبت کرد، اما او بعد از یک بازی پرهیجان مقابل نساجی این حرف را زد. سرمربی پرسپولیس تاکید کرد ما باید از سال اول برای قهرمانی بجنگیم و طبیعی است برای ساختن یک تیم کامل به زمان نیاز داریم.

تمدید قرارداد هری کین تا پایان دوران قهرمانی

کاپیتان تیم ملی انگلیس هری کین وارد ۱۲ ماه پایانی قرارداد چهارساله‌ای شده بود که پس از انتقال ۸۶ میلیون پوندی‌اش از تاتنهام به بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۳ امضا کرده بود. کین فصل گذشته با به ثمر رساندن ۶۱ گل در ۵۱ مسابقه، رکورد گلزنی در یک فصل باشگاه بایرن مونیخ را شکست و به این تیم کمک کرد قهرمان بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان شود.

قرارداد جدید کین حضور او در بایرن مونیخ را تا اندکی پیش از تولد ۳۶ سالگی‌اش تضمین می‌کند. این مهاجم متولد لیتون‌استون لندن برای برابری با رکورد ۲۶۰ گل آلن شیرر در لیگ برتر انگلیس، به ۴۷ گل دیگر نیاز دارد. تمدید قرارداد او در آلمان، احتمال بازگشتش به لیگ برتر برای شکستن این رکورد را کاهش می‌دهد.

هری کین گفت در بایرن مونیخ کاملا احساس می‌کند در خانه خودش است و عاشق باشگاه، هواداران و شهر مونیخ است. او افزود تمام اعضای خانواده‌اش اینجا بسیار خوشحال هستند و مشتاق بود که بماند. کین در مراسم توپ طلا عنوان بهترین بازیکن مرد جهان را به دست آورد و در ۱۰۲ مسابقه بوندس‌لیگا ۱۰۲ گل به ثمر رسانده است.