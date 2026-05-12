به نقل از هاآرتص، روزنامه رژیم صهیونیستی، ارتش رژیم صهیونیستی برای مقابله با پهپادهای حزب‌الله از تورهای ماهیگیری استفاده می‌کند و کمبود شدید سرباز و افسر در اختیار دارد.

این روزنامه رژیم صهیونیستی در گزارشی به وضعیت بحرانی ارتش این رژیم در جبهه شمالی و در خاک لبنان پرداخت و نوشت، مزارع پرورش ماهی اکنون تورهای ماهیگیری را در اختیار نیروهای ارتش قرار می‌دهند تا از آنها به عنوان وسیله‌ای ابتدایی برای محافظت در برابر پهپادهای حزب‌الله استفاده کنند.

در این گزارش که پس از موافقت اداره نظارت نظامی رژیم صهیونیستی منتشر شده، آمده است، این اقدام پس از آن در پیش گرفته شد که یکی از مسؤولان ارشد نیروهای زمینی اذعان کرد که تا این لحظه هیچ راه‌حل فنی برای مقابله با پهپادهای فیبر نوری وجود ندارد و عقب راندن نیروهای حزب‌الله تا رودخانه لیطانی نیز با توجه به بُرد ۶۰ کیلومتری پهپادهای آنها، بی‌فایده به نظر می‌رسد. هاآرتص در ادامه به نقل از یک مسؤول نظامی رژیم صهیونیستی نوشت، ارتش به دلیل سیاست‌های نتانیاهو و ترامپ دست بسته است و عملیات‌های آن در حال حاضر به تخریب روستاها محدود مانده است، علاوه بر این کمبود شدیدی در مورد سرباز و افسر دارد.

همزمان با این گزارش، ارتش اشغالگر از کشته شدن یکی از سربازان ذخیره خود و زخمی شدن سه تن دیگر در حملات پهپادی حزب‌الله خبر داد و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم و «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ او و نیز «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش را مسوول این وضع دانست. ارتش اشغالگر صهیونیستی روز دوشنبه اعتراف کرد که تا این لحظه توان مقابله با کوادکوپترهای حزب‌الله را ندارد و حزب‌الله به عملیات‌های خود را از جنوب لبنان علیه نیروهای ما ادامه می‌دهد. ۲ روز قبل نیز رسانه‌های این رژیم به نقل از یکی از سربازان خود درباره پهپادهای راهپیمایی اعلام کردند که «ارتش کاری نمی‌تواند انجام دهد و یک نیرو فقط برای رصد آسمان تعیین شده است.

» در همین راستا شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی افشا کرد که زامیر همراه با فرماندهی مرکز فناوری، یگان ۸۱ و مرکز تحقیق و توسعه وزارت جنگ، جلسه امنیتی برای رسیدن به راه‌حلی برای پهپادهای حزب‌الله داشت که به هیچ نتیجه‌ای نرسید





