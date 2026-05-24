پژوهشگران سوئیسی معتقدند که رومیها علاقه خاصی به درختان شاه بلوط شیرین داشتند و به همین دلیل آنها را در سراسر اروپا کاشتند و پرورش دادند. این درختان به سرعت از نو میرویدند و چوب آنها برای گسترش امپراتوریشان، ماده اولیهای ارزشمند به شمار میرفت.
درختان شاهبلوط اروپا، روایتگر داستانی پنهانیاند که سرنوشت امپراطوری روم باستان و میراث به جای مانده از آن در جنگلهای این قاره را به تصویر میکشند.
رومیان باستان ردپایی ماندگار بر سرزمینهای تحت سلطه خود به جا گذاشتهاند. جادههای مستقیم و طولانی که آنها ساختند، هنوز هم زیر آسفالت برخی بزرگراههای امروزی قابل ردگیری هستند. قناتها، سیستمهای فاضلاب، حمامهای عمومی و زبان لاتین را در بخش عمدهای از اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه گسترش دادند. اما چیزی که شاید کمتر شناخته شده باشد، شیوه شگفتانگیزی است که رومیها به واسطه آن جنگلهای اروپا را متحول کردند.
