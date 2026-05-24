درختان شاه‌بلوط اروپا، روایت‌گر داستانی پنهانی‌اند که سرنوشت امپراطوری روم باستان و میراث به جای مانده از آن در جنگل‌های این قاره را به تصویر می‌کشند.

رومیان باستان ردپایی ماندگار بر سرزمین‌های تحت سلطه خود به جا گذاشته‌اند. جاده‌های مستقیم و طولانی که آنها ساختند، هنوز هم زیر آسفالت برخی بزرگراه‌های امروزی قابل رد‌گیری هستند. قنات‌ها، سیستم‌های فاضلاب‌، حمام‌های عمومی و زبان لاتین را در بخش عمده‌ای از اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه گسترش دادند. اما چیزی که شاید کمتر شناخته شده باشد، شیوه شگفت‌انگیزی است که رومی‌ها به واسطه آن جنگل‌های اروپا را متحول کردند.

به گفته پژوهشگران سوئیسی، رومی‌ها علاقه خاصی به درختان شاه بلوط شیرین داشتند و به همین دلیل آنها را در سراسر اروپا کاشتند و پرورش دادند. به دنبال میوه‌ لطیف این درختان نبودند، بلکه چوب آن‌ها بود که به سرعت از نو می‌رویید و برای گسترش امپراتوری‌شان، ماده‌ اولیه‌ای ارزشمند به شمار می‌رفت





رومی‌ها درختان شاه بلوط کاشت و پرورش چوب گسترش امپراتوری

