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روس‌ها به وی‌پی‌اِن های تجاری متکی می‌شوند تا دور بزنند محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی به اخبار و اطلاعات بدون سانسور

سیاسی News

روس‌ها به وی‌پی‌اِن های تجاری متکی می‌شوند تا دور بزنند محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی به اخبار و اطلاعات بدون سانسور
روس‌هاوی‌پی‌اِنقیمت
📆6/11/2026 10:02 AM
📰RadioFarda_
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پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، مقام‌های این کشور محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. در واکنش به این وضعیت، شهروندان روسیه به استفاده از وی‌پی‌اِن روی آورده‌اند تا موقعیت مکانی خود را پنهان کنند و به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت دسترسی داشته باشند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمان‌های قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده است.

روس‌ها برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی به اخبار و اطلاعات بدون سانسور، بیش از گذشته به وی‌پی‌اِن های تجاری متکی شده‌اند. از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، مقام‌های روسی مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کرده‌اند.

شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از وی‌پی‌اِن روی آورده‌اند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمان‌های قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آن‌ها تلاش کرده‌اند استفاده از وی‌پی‌اِن‌ها را محدود و حتی جرم‌انگاری کنند

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