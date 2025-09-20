مسکو اعلام کرد که بسته نوزدهم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه، که شامل محدودیتهایی بر واردات گاز، بانکها و شرکتهای انرژی میشود، نشاندهنده شکست سیاستهای تحریمی و آسیب به اقتصاد اروپا است.
روزنامه ایزوستیا، چاپ مسکو، در گزارشی اعلام کرد که اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز جمعه از قصد کمیسیون برای گنجاندن موارد متعددی در بسته نوزدهم تحریم ها علیه روسیه خبر داد. این موارد شامل کنار گذاشتن سریع واردات گاز طبیعی مایع روسیه ، ممنوعیت پرداختها به شرکتهای راسنفت و گاز پرومنفت، و اعمال محدودیتها علیه بانکهای روسی میشود.
ولادیسلاو ماسلینیکوف، مدیر دپارتمان مسائل اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، در واکنش به این خبر، اظهار داشت که این پیشنهادها نشان میدهد سیاست تحریمی اتحادیه اروپا مدتهاست به پایان خود رسیده و نتایج مورد انتظار را به دست نیاورده است. وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان با وجود هزینههای سنگین ناشی از کنار گذاشتن منابع انرژی روسیه، به این سیاست ادامه میدهد و در عین حال به وابستگی به منابع انرژی گرانتر آمریکایی روی میآورد.\میروشینک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه، نیز اشاره کرد که کنار گذاشتن نفت و گاز روسیه برای کشورهای اروپایی تاکنون بیش از 500 میلیارد یورو هزینه داشته است. او افزود که با وجود این خسارتها، سیاستمداران اروپایی همچنان به دنبال تشدید تحریمها هستند و این اقدامات را به عنوان یک دستاورد قلمداد میکنند. وی همچنین خاطرنشان کرد که این سیاستها به ضرر منافع ملی کشورهای اروپایی تمام میشود و در عوض به روسیه این امکان را میدهد که محمولههای گاز خود را به بازارهای دیگر هدایت کند. در همین حال، ایالات متحده در حال آمادهسازی برای افزایش عرضه گاز مایع خود به اروپا است.\اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی بسته نوزدهم تحریمها علیه روسیه است که تصویب آن برای مدتی به تعویق افتاده بود. کایا کالاس، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، در اواسط آگوست از آغاز تهیه این بسته خبر داد و کار عملی بر روی آن در ماه سپتامبر آغاز شد. قرار بود نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 16 سپتامبر برای بررسی این تحریمها دیدار کنند، اما این موضوع از دستور کار خارج شد. روزنامه پولیتیکو گزارش داده است که کمیسیون اروپا ممکن است هفته آینده پیشنهاد رسمی خود را درباره بسته جدید تحریمها ارائه دهد. این بسته شامل محدودیتهایی علیه تعدادی از بانکها و شرکتهای انرژی روسیه، و همچنین پالایشگاههای نفتی در هند و چین که نفت روسیه را خریداری میکنند، خواهد بود
