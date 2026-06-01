روسیه تهدید کرده است که اگر ایروان به روند نزدیکی خود به اتحادیه اروپا ادامه دهد، صادرات گاز و فرآوردههای نفتی به این کشور را متوقف خواهد کرد. پیش از این نیز مقامات روسیه واردات آب معدنی، نوشیدنیهای الکلی و گل از ارمنستان را ممنوع کرده بودند. در حالی که روابط میان مسکو و ایروان طی سالهای اخیر به طور محسوسی تیره شده است، روابط ارمنستان با اتحادیه اروپا و ایالات متحده در حال گسترش است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، چند روز پیش در سفری کوتاه به ارمنستان، اسنادی را امضا کرد که همکاریهای نظامی و اقتصادی میان واشنگتن و ایروان را تقویت میکند.
