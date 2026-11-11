رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در نشست شورای امنیت جمعی اعلام کرد برنامه‌ریزی برای تأمین تسلیحات مدرن نیروهای مشترک ادامه دارد، با تأکید بر همکاری نزدیک و آماده‌سازی عملیاتی.

رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین ، در نشست شورای امنیت جمعی پیمان امنیت جمعی ، که در مسکو و در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد، اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای تجهیز نیروهای مشترک پیمان امنیت جمعی به تسلیحات مدرن ادامه دارد. این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی صورت گرفت و شورای امنیت جمعی میزبان گفت‌وگوی پربار و سازنده بود.

برنامه‌ریزی موثق برای تسلیحات مدرن

پوتین تاکید کرد: "کار برنامه‌ریزی‌شده برای تجهیز نیروهای مشترک پیمان امنیت جمعی به تسلیحات مدرن ادامه دارد." این اظهار نظر در چارچوب مذاکرات تعمیق همکاری‌های اسلحری و نظامی در سطح سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح شد. روسیه در این راستا به‌روزرسانی برنامه‌های تولید تجهیزات راداری، هواپیماهای بصورت دیوامیک و سیستم‌های دفاع هوایی را اعلام کرده است.

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همکاری نزدیک در حوزه امنیت و مقابله با تروریسم

رئیس‌جمهور به‌علاوه افزود: "تماس‌های نزدیک و سریع کشورهای پیمان امنیت جمعی در سطح نهادهای امنیتی و انتظامی به مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی کمک می‌کند." این جمله، تأکید بر تاسيس هشدارگاه‌های مشترک و صدور گزارش‌های تهدید امنیتی سریع در سطح پیمان امنیت جمعی بود. کشورهای عضو در چندین حوزه کلیدی از جمله اپراتورهای راداری و یکسان‌سازی استانداردها همکاری می‌کنند.

حمایت از تاجیکستان در سال آینده

پوتین اظهار داشت که روسیه در دوره ریاست تاجیکستان بر سازمان پیمان امنیت جمعی، سال آینده از این کشور حمایت خواهد کرد. این اصرار بر این نکته بود که ترکیب تمرکز بر کشور حریص و مهندسی مشترک، به تقویت هماهنگی نیروهای نظامی کشورهای عضو کمک خواهد کرد.

پیگیری رقابت‌های منطقه‌ای و مدارات امنیتی جدید

با اعلام این همکاری‌های تازه، کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی به ایجاد دست‌کوشی‌های محلی برای جلوگیری از تهدیدات نظامی و انتها، به ویژه در دست ‌پوشنگانی در نواحی هم‌مرزهای بین المللی، مهم بودند. این تلاش‌ها در قالب ارزیابی خطرات امنیتی در سطح NATO نیز گسترش یافته است. به‌منظور ادامه‌گیری، نشست‌های بعدی در موازات دستور اسلحه سازی، روزنهٔ مختلفی را برای بهبود هماهنگی و تمرکز سلاح‌های آتش‌باره در پیمان امنیت جمعی فراهم می‌کنند.