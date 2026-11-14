الکسی لیخاچف رئیس شرکت دولتی روسیاتم اعلام کرد فعالیت‌های جدید در ایران مشروط به شرایط نظامی و اقتصادی است. همچنین جزئیات حضور ۱۸۰ کارگر در بوشهر و برنامه‌های آکویو ترکیه منتشر شد.

الکسی لیخاچف رئیس شرکت دولتی روسیاتم اعلام کرد که فعالیت‌های آتی این شرکت در زمینه احداث نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ و کوچک در ایران، کاملاً منوط به شرایط نظامی، سیاسی و اقتصادی فعلی در تهران است. این اظهارنظر نشان می‌دهد که همکاری‌های راهبردی میان مسکو و تهران در بخش انرژی اتمی، تحت تأثیر مستقیم تحولات ژئوپلیتیکی و وضعیت اقتصادی کشور میزبان خواهد بود.

توسعه حضور روسیاتم در نیروگاه بوشهر

بر اساس اعلام رسمی لیخاچف، در حال حاضر ۱۸۰ نفر از کارکنان متخصص شرکت روسیاتم در محل نیروگاه هسته‌ای بوشهر مشغول به فعالیت هستند. این تعداد نیروی انسانی قرار است در آینده نزدیک و با گسترش فعالیت‌ها به ۳۰۰ نفر افزایش یابد تا پشتیبانی کامل از زیرساخت‌های انرژی اتمی انجام شود.

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این توسعه نیروی انسانی نشان‌دهنده تعهد طولانی‌مدت روسیه به حفظ و ارتقای عملکرد واحد‌های فعال در سواحل خلیج فارس است و نشان می‌دهد که مسکو برای تأمین نیازهای فنی و پشتیبانی فنی در ایران برنامه‌ریزی دقیقی دارد. افزایش کادر فنی به معنای انتقال دانش و افزایش سطح نگهداری از رآکتورها در بلندمدت خواهد بود.

برنامه‌های دریانوردی و توسعه ناوگان یخ‌شکن

رئیس شرکت روسیاتم در بخش دیگری از سخنان خود درباره توسعه زیرساخت‌های دریایی اظهار داشت که این شرکت برای توسعه و پشتیبانی از مسیر دریای شمال به حداکثر ۴۰ فروند کشتی یخ‌شکن و شناورهایی با قابلیت حرکت در یخ نیاز مبرم دارد.

سفارش ساخت نخستین گروه از این شناورهای پیشرفته به کشتی‌سازی‌های داخلی روسیه واگذار خواهد شد تا توان دریایی این ابرشرکت دولتی در مناطق سردسیر افزایش یابد. این پروژه نه تنها برای تأمین امنیت انرژی در شمال روسیه حیاتی است، بلکه می‌تواند بر تجارت جهانی و مسیرهای جدید کشتیرانی تأثیر بگذارد.

تولید برق از نیروگاه آکویو در ترکیه

در موضوعات فرامرزی، لیخاچف درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای آکویو در ترکیه توضیحات دقیقی ارائه داد. انتظار می‌رود عملیات سوخت‌گذاری نخستین واحد این نیروگاه در ماه دسامبر انجام شود و نخستین برق تولیدی آن در ژانویه یا فوریه وارد شبکه برق ترکیه گردد.

این زمان‌بندی نشان می‌دهد که پروژه آکویو در مراحل پایانی ساخت و راه‌اندازی قرار دارد و به زودی نقش مهمی در تأمین نیازهای انرژی ترکیه ایفا خواهد کرد. موفقیت این پروژه می‌تواند الگویی برای همکاری‌های آینده انرژی اتمی در منطقه آناتولی باشد.

تنش‌های سیاسی و مواضع آمریکا و ایران

در موازات اخبار فنی، مدیرعامل روسیاتم اعلام کرد که مخالفت ایالات متحده با انتقال اورانیوم ایران به روسیه، انگیزه‌ای کاملاً سیاسی دارد. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ ادعا کرده است ایران دیگر توانایی ایجاد تهدید هسته‌ای را ندارد و توافق هسته‌ای اوباما مسیری برای دستیابی تهران به سلاح اتمی بوده است.

همزمان، گزارش‌ها از کاهش ۶۵ درصدی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نسبت به پیش از شروع جنگ حکایت دارد که نشان‌دهنده ناپایداری شدید در آبراه‌های استراتژیک جهانی است. این وضعیت می‌تواند تأثیرات عمیقی بر امنیت انرژی و قیمت‌های جهانی داشته باشد و هوشیاری را در بازارهای جهانی ایجاد کند.