ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با محکومیت حملات آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی، پیشنهاد طرح امنیت جمعی خلیج فارس را ارائه داد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای رسمی بر تمایل مسکو برای حل و فصل دیپلماتیک درگیری‌های جاری در منطقه خلیج فارس تأکید کرد. این مقام ارشد روسیه ضمن تأسف از شدت‌گرفتن دوباره تنش‌ها، خواستار پایان فوری خصومت‌ها توسط تمامی طرف‌های درگیر شد. زاخارووا تصریح نمود که مسکو به‌ویژه از ایالات متحده آمریکا به عنوان آغازگر مناقشه کنونی می‌خواهد که سریعاً دست به گریبان تنش‌ها نشود و به عملیات‌های نظامی خاتمه دهد.

محکومیت حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌ها

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه حمله به غیرنظامیان و هرگونه زیرساخت غیرنظامی را کاملاً غیرقابل‌قبول می‌دانند، بر خط قرمزهای مسکو در این درگیری‌ها نوید داد. زاخارووا خاطرنشان ساخت که دیپلماسی روسیه همواره بر حل‌وفصل اختلافات از طریق مذاکره و نه اقدامات نظامی تأکید داشته است. این مقام روسی ابراز آمادگی کرد تا برای دستیابی به صلح پایدار در خلیج فارس، مساعدت‌های لازم و راهبردهای دیپلماتیک را ارائه دهد.

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پیشنهاد طرح امنیت جمعی خلیج فارس

ماریا زاخارووا اشاره کرد که راهکار دیپلماتیک مسکو بر اساس "طرح روسیه برای امنیت جمعی در خلیج فارس" استوار است. این سند مهم که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شده است، همچنان به عنوان چارچوب اصلی مذاکرات روسیه عمل می‌کند. زاخارووا اعلام نمود که مسکو آماده است تا با تکیه بر این طرح به‌روز شده، بستر لازم برای گفت‌وگوهای چندجانبه را میان کشورهای منطقه فراهم آورد تا از تداوم درگیری‌ها جلوگیری شود.

اعتراف دونالد ترامپ به حملات محدود آمریکا

در سوی دیگر این معادلات، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده در بیانیه‌ای متناقض، با وجود ادعای عدم جنگ با ایران، انجام حملات محدود را تایید کرد. دونالد ترامپ جمعه شب و در حین بازگشت از ایالت فلوریدا، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره گزارش‌های مرتبط با حملات در جزیره قشم ایران، صراحتا گفت که ما حملات جزئی انجام می‌دهیم. او افزود که نمی‌خواهد درباره جزئیات آن صحبت کند، اما تایید کرد که واشنگتن همچنان در حال تعامل و گفت‌وگو با ایران است.

واکنش سپاه پاسداران به نقض حریم هوایی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، پاسخ عملیاتی به تداوم نقض حریم هوایی توسط پهپادهای ارتش آمریکا را ارائه داد. این نیروی نظامی اعلام کرد در راستای عملیات‌های موفق پدافندی و جنگ الکترونیک، پهپادهای رزمی سپاه بامداد امروز طی عملیاتی دقیق، یک سامانه راداری متعلق به نیروهای آمریکا را در پایگاه شیخ عیسی جزیره بحرین هدف قرار دادند. این اقدام در پاسخ به رهگیری، انهدام و به غنیمت گرفتن پهپادهای سری MQ و MQM-170 توسط سپاه صورت گرفت.