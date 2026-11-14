روسیه در شورای امنیت: تجاوز آمریکا به ایران ریشه بحران خلیج فارس است

آنا اوستینیوا نماینده موقت روسیه در سازمان ملل، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را عامل اصلی بی‌ثباتی خلیج فارس دانست و هشدار داد که راهکار نظامی نه‌تنها غیرقابل قبول است بلکه خطر فاجعه هسته‌ای را تشدید کرده است.

آنا اوستینیوا ، نماینده موقت روسیه در سازمان ملل متحد ، در نشست ویژه شورای امنیت ، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را علت اصلی و ریشه‌ای تنش‌های کنونی در منطقه خلیج فارس خواند. وی با اشاره به نines ماه حضور بحران در این منطقه، بر غیرقابل پذیرش بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و زیرساخت‌های غیرنظامی هر کشوری تأکید کرد و هشدار داد که این اقدامات ثبات خاورمیانه را به شدت خدشه‌دار کرده است.

شروع بحران و تلفات غیرنظامیان میناب

این دیپلمات ارشد روسیه با تشریح زنجیره وقایع اخیر بیان کرد که در اواخر فوریه، واشنگتن و تل‌آویو مسیر تجاوز بی‌دلیل علیه ایران را در پیش گرفتند و زنجیره‌ای از واکنش‌ها را برانگیختند. اوستینیوا با اشاره به آسیب‌پذیری غیرنظامیان از روز نخست درگیری خاطرنشان کرد که حمله موشکی به یک مدرسه در شهر میناب در اولین روز حمله، جان بیش از ۱۵۰ کودک بی‌گناه را گرفت و موجی از شوک و خشم در سطح جهانی ایجاد کرد.

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وی با توصیف این اقدامات به عنوان تجاوز به حاکمیت کشورها و تهدید علیه امنیت دریایی، افزود که این رویدادها نه تنها امنیت انسانی، بلکه ثبات ژئوپلیتیک منطقه را نیز به خطر انداخته‌اند. نماینده موقت مسکو در سازمان ملل تصریح کرد که حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تهدیدهای علیه امنیت دریایی، عامل اصلی بی‌ثباتی اخیر در خلیج فارس بوده‌اند که نزدیک به ۹ ماه است منطقه را درگیر خود کرده است.

خطرات هسته‌ای و بی‌طرفی آژانس بین‌المللی

اوستینیوا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران، هشدار داد که این حملات خطر مستقیم فاجعه هسته‌ای و رادیولوژیکی را ایجاد کرده است. وی با استناد به گزارش‌های بین‌المللی یادآور شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز هیچ مدرکی دال بر انحراف مواد هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی ثبت نکرده است و بنابراین حملات به این تأسیسات توجیه علمی و امنیتی ندارد.

این مقام روسی با انتقاد از سیاست‌های غربی اعلام کرد که تلاش‌های نظامی برای حل مسئله هسته‌ای ایران نه‌تنها غیرقابل قبول است بلکه به هیچ دردی نمی‌خورد. وی تأکید کرد که غرب به جای مذاکره، از کارت فشار نظامی استفاده کرده است که نتیجه‌ای جز تشدید تنش‌ها و ایجاد خطرات گسترده‌تر نداشته و هیچ جایگزینی برای راه‌حل حاصل از مذاکره وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد.

پیامدهای اقتصادی و نقش میانجی‌گران منطقه‌ای

نماینده روسیه در سازمان ملل با بررسی پیامدهای اقتصادی این تجاوزگری آمریکایی-صهیونیستی اظهار داشت که اقتصاد جهانی با چالش‌های جدی به‌ویژه در زمینه امنیت غذایی و انرژی روبه‌روست. وی یادآوری کرد که مردم کشورهای در حال توسعه بیشترین بار این چالش‌ها را تحمل می‌کنند و کشورهای منطقه عملاً به گروگان این ماجراجویی‌های نظامی تبدیل شده‌اند که ثبات خاورمیانه و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

اوستینیوا در پایان با اشاره به تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان برای حل‌وفصل اختلافات میان واشنگتن و تهران، اعلام کرد که مسکو آماده حمایت از این روند دیپلماتیک است. وی همچنین اعلام کرد که روسیه امسال نسخه به‌روزشده "مفهوم امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس" را ارائه کرده و آن را با شرکای منطقه‌ای به اشتراک گذاشته است تا بستر لازم برای رفع تهدیدات و بازگشت به میز مذاکره فراهم شود.