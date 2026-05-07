روسیه و تقابل با آمریکا در شورای امنیت بر سر تنگه هرمز

روسیه قصد دارد پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و متحدان خلیجی‌اش را که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل برای تنگه هرمز تنظیم شده است، وتو کند.

روسیه بار دیگر در آستانه یک تصمیم استراتژیک در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط شبکه العربیه و منابع دیپلماتیک در نیویورک، روسیه قصد دارد از حق وتو ی خود برای جلوگیری از تصویب پیش‌نویس قطعنامه جدیدی استفاده کند که توسط ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس تدوین شده است.

این قطعنامه که هدف آن بازگشایی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است، با مخالفت شدید مسکو روبرو شده است. نکته قابل توجه این است که این اقدام روسیه، تکرار رویکرد قبلی این کشور در برابر قطعنامه‌های مشابه است که نشان‌دهنده یک استراتژی منسجم برای جلوگیری از دخالت‌های گسترده غرب در منطقه خاورمیانه است. یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت روسیه با این پیش‌نویس، استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است.

برای درک اهمیت این موضوع باید دانست که فصل هفتم به شورای امنیت اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات اجرایی سخت‌گیرانه‌ای را اتخاذ کند که می‌تواند از تحریم‌های اقتصادی تا مجوز استفاده از نیروی نظامی را شامل شود. روسیه معتقد است که گنجاندن فرمول فصل هفتم در قطعنامه‌های مربوط به تنگه هرمز، راه را برای مداخلات نظامی مستقیم آمریکا و متحدانش هموار می‌کند و می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها در منطقه‌ای شود که پیش از این نیز شاهد درگیری‌های متعددی بوده است.

در واقع، روسیه تلاش می‌کند تا از هرگونه ابزاری که می‌تواند مشروعیت بین‌المللی برای عملیات نظامی در خلیج فارس ایجاد کند، جلوگیری نماید. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا به رهبری دولت ترامپ و با همکاری نزدیک کشورهای بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر، سعی در فشار بر ایران دارد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که این پیش‌نویس قطعنامه با هدف دفاع از آزادی کشتیرانی در یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان طراحی شده است. روبیو مدعی است که ایران باید فوراً تمامی اقدامات تخریبی، از جمله حملات به کشتی‌ها، مین‌گذاری در مسیرهای کشتیرانی و دریافت عوارض غیرقانونی یا همان تولینگ را متوقف کند.

این ادعاها نشان‌دهنده دیدگاه واشنگتن است که ایران را عامل اصلی بی‌ثباتی در تنگه هرمز می‌داند و قصد دارد از طریق سازمان ملل، فشارهای قانونی و سیاسی را بر تهران افزایش دهد. تاریخچه اخیر رای‌گیری‌ها در شورای امنیت نشان می‌دهد که روسیه در این مسیر تنها نیست و چین نیز با رویکردی مشابه عمل می‌کند. پیش از این در تاریخ هجدهم فروردین، قطعنامه پیشنهادی بحرین که اهدافی مشابه داشت، با وتوی روسیه و چین مواجه شد.

این همسویی میان مسکو و پکن نشان‌دهنده یک ائتلاف استراتژیک برای مقابله با آنچه آن‌ها هژمونی ایالات متحده در امور بین‌المللی می‌نامند. آن‌ها بر این باورند که مسائل منطقه‌ای باید از طریق گفتگوهای دیپلماتیک و بدون دخالت قدرت‌های خارجی یا تحمیل اراده از طریق قطعنامه‌های اجرایی حل و فصل شوند. تنگه هرمز به دلیل اینکه بخش بزرگی از نفت خام جهان از این مسیر عبور می‌کند، همواره کانون توجه قدرت‌های جهانی بوده است.

هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند منجر به جهش قیمت‌های جهانی انرژی و بحران‌های اقتصادی در سطح کلان شود. بنابراین، تقابل روسیه و آمریکا در شورای امنیت بر سر این قطعنامه، تنها یک بحث حقوقی یا دیپلماتیک ساده نیست، بلکه بخشی از یک رقابت گسترده‌تر برای کسب نفوذ در خاورمیانه و کنترل بر شریان‌های حیاتی انرژی است.

انتظار می‌رود در روزهای آتی با نزدیک شدن به زمان رای‌گیری، فشارها بر اعضای شورای امنیت افزایش یابد تا راهکاری برای خروج از این بن‌بست دیپلماتیک پیدا شود، هرچند احتمال استفاده روسیه از حق وتو بسیار بالا ارزیابی می‌شود





