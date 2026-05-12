رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، پس از شنیدن گزارش فرمانده نیروهای موشکی استراتژیک درباره آزمایش موفقیتآمیز سارمات، گفت که مسکو بهتدریج مفهوم توسعه نیروهای هستهای را اجرا میکند. همچنین، از توسعهدهندگان سارمات به خاطر تقویت توانایی دفاعی روسیه تشکر کرد.
رئیسجمهور روسیه ضمن یادآوری اینکه سامانه موشکی «اورشنیک» به کلاهکهای هستهای مجهز است، گفت که مسکو بهتدریج مفهوم توسعه نیروهای هستهای را اجرا میکند. پس از شنیدن گزارش «سرگئی کاراکایف »، فرمانده نیروهای موشکی استراتژیک درباره آزمایش موفقیتآمیز سارمات ، ولادیمیر پوتین ، رئیسجمهور روسیه، با بیان اینکه برد موشک سارمات ممکن است از ۳۵ هزار کیلومتر فراتر رود، تاکید کرد: «موشک سارمات روسیه نه تنها میتواند در مسیر بالستیک، بلکه در مسیر زیرمداری نیز حرکت کند.
سارمات در پایان سال ۲۰۲۶ به خدمت گرفته خواهد شد. پوتین سارمات را قدرتمندترین سامانه موشکی جهان خواند که ظرفیت کل آن بیش از چهار برابر هر معادل غربی است. همچنین، از توسعهدهندگان سارمات به خاطر تقویت توانایی دفاعی روسیه تشکر کرد. کاراکایف به پوتین گزارش داد که امروز ساعت ۱۱:۱۵ صبح، نیروهای موشکی استراتژیک جدیدترین موشک بالستیک قارهپیمای سنگین سوخت مایع سارمات را پرتاب کردند.
این پرتاب با موفقیت انجام شد و کار پرتاب به پایان رسید. کار پرتاب موشک سارمات به پایان رسیده و صحت تصمیمات طراحی نیز تایید شده است. رئیسجمهور روسیه در ادامه اظهارات خود گفت: بار دیگر تاکید میکنم، روسیه کار بر روی توسعه سامانههای پیشرفتهای را آغاز کرده است که هیچ مشابهی در هیچ کجای جهان ندارند. روسیه پس از خروج ایالات متحده از پیمان موشکهای ضد بالستیک، مجبور شد تضمین امنیت راهبردی خود را در نظر بگیرد. همچنین، روسیه از موشک کینژال در عملیات ویژه نظامی استفاده میکند
