معاون بهداشت وزارت بهداشت شیوع ۱۴ درصدی دیابت در ایران و ۵۰۰ میلیون مورد جهانی را هشدار داد. او بر ضرورت تشخیص زودهنگام و تغییر رویکرد درمانی با داروهای جدید تاکید کرد.

در آستانه ۱۴ نوامبر هر سال که به ابتکار فدراسیون بین‌المللی دیابت و با همکاری سازمان جهانی بهداشت ، روز جهانی دیابت نام‌گذاری شده است، آمارهای نگران‌کننده‌ای از وضعیت بیماری در ایران و جهان منتشر می‌شود. شعار امسال این روز تحت عنوان "اقدام زودهنگام علیه دیابت" بر اهمیت تشخیص سریع، کاهش عوارض و دسترسی فوری به مراقبت‌های درمانی تمرکز دارد.

شیوع گسترده دیابت و آمار هشداردهنده

دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، فلسفه نام‌گذاری این روز را تبدیل شدن دیابت از یک چالش ساده مطبی به یک بیماری خاموش و ساختاری در نظام سلامت بیان می‌کند. او خاطرنشان می‌سازد که درصد بسیار بزرگی از مبتلایان از داشتن بیماری بی‌خبرند که خسارات جبران‌ناپذیری به افراد و اقتصاد سلامت وارد می‌کند. بر اساس داده‌های ارائه شده، بیش از نیم میلیارد نفر در جهان با دیابت زندگی می‌کنند.

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در داخل مرزهای ایران، برآوردها نشان می‌دهد که شیوع بیماری دیابت چیزی حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ درصد است و ۲۵ درصد از افراد نیز در وضعیت پیش‌دیابتی قرار دارند. سازمان جهانی بهداشت هدف‌گذاری‌های مشخصی برای کنترل این روند دارد، اما با توجه به شیب تند افزایش شیوع، استراتژی اصلی کنترلی و جلوگیری از رشد بیشتر این بیماری تعیین شده است که نشان‌دهنده جدیت موضوع است.

عوارض پیچیده قلبی-عروقی و تغییر نگرش درمانی

معاون بهداشت وزارت بهداشت توضیح می‌دهد که قند خون بالا عوارض گسترده‌ای دارد که هم عروق بزرگ و هم عروق کوچک را درگیر می‌کند. این عوارض می‌تواند باعث آسیب به شبکیه چشم و بیماری‌های کلیوی شود. همچنین ایجاد نوروپاتی و تهدید عروق اندام تحتانی، منجر به بی‌حسی پاها و زخم‌های پای دیابتی می‌شود.

در ادبیات علمی مدرن، دیابت دیگر یک اختلال ساده در متابولیسم کربوهیدرات نیست، بلکه یک سندرم پیچیده قلب و عروقی است که تمام اندام‌های بدن را درگیر می‌کند. از این رو، دنیا به این نتیجه رسیده است که کنترل و مدیریت این بیماری باید حتماً توسط یک تیم پزشکی با تخصص‌های مختلف انجام شود تا تمامی ابعاد بیماری پوشش داده شود.

ضرورت پیشگیری و دسترسی به داروهای نوین

دکتر رئیسی بر این باور است که مهم‌ترین فرد در کنترل بیماری، خود بیمار است و افزایش سواد سلامت و آموزش خودمراقبتی نقش کلیدی دارد. او بر ضرورت تغییر پارادایم از درمان‌محوری به سلامت‌محوری تاکید دارد و بیان می‌کند که افتتاح بخش‌های دیالیز افتخاری نیست، بلکه افتخار زمانی است که با پیشگیری و ترویج سلامت، نیاز به تخت‌های دیالیز از بین برود.

از جمله روش‌های مناسب برای رسیدن به این هدف، تقویت نظام شبکه و مراقبت‌های اولیه برای تشخیص زودهنگام و مدیریت ریسک افراد مستعد است. در حوزه دارویی، دسترسی به داروهای جدید شامل خانواده مهارکننده SGLT2 و آگونیست‌های GLP-1 در ایران امکان‌پذیر است که می‌تواند از عوارض درازمدت بیماری جلوگیری کند. همچنین داروسازی دکتر عبیدی امکان ارزیابی رایگان ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲ را فراهم کرده است.