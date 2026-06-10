سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد ۱۳۸ میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند. در ایران، گزارش‌هایی از به کارگیری کودکان در فعالیت‌های نظامی و ایست‌های بازرسی منتشر شده است.

همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودک ان، سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که هنوز ۱۳۸ میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند. از این تعداد، حدود ۵۴ میلیون نفر در مشاغل خطرناک کار می‌کنند.

کار کودک تنها به فروش گل در چهارراه‌ها یا کار در کارگاه‌ها محدود نمی‌شود. یکی از خشن‌ترین اشکال آن، نظامی‌سازی کودکان و به کارگیری آن‌ها به عنوان سرباز در درگیری‌های مسلحانه است. این پدیده نه تنها حق آموزش و رشد طبیعی کودکان را سلب می‌کند، بلکه آن‌ها را در معرض خشونت شدید، آسیب‌های جسمی و روانی و حتی مرگ قرار می‌دهد.

سازمان بین‌المللی کار از سال ۲۰۰۲ این روز را برای جلب توجه جهانی به معضل کار کودک گرامی می‌دارد و امسال نیز بر لزوم اقدام‌های قوی‌تر در زمینه آموزش باکیفیت، حمایت اجتماعی و تقویت قوانین تأکید کرده است. در چارچوب حقوق بین‌الملل، به کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه یکی از بدترین اشکال کار کودک محسوب می‌شود. کنوانسیون شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار، جذب اجباری کودکان برای استفاده در درگیری‌های مسلحانه را در زمره بردگی و بهره‌کشی جنسی قرار داده است.

همچنین هدف ۸.۷ اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بر حذف این شکل از کار کودک تأکید دارد. عواملی مانند فقر، محرومیت از آموزش و ناامنی، کودکان را در معرض کار کودک و جذب به گروه‌های مسلح قرار می‌دهد. گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و یونیسف نشان می‌دهد که کار کودک فرصت‌های آموزشی و آینده کودکان را محدود می‌کند، اما در کودک‌سربازی این محدودیت به ابعادی خشن‌تر تبدیل می‌شود.

کودک نه تنها کار می‌کند، بلکه در ساختار خشونت قرار می‌گیرد و ممکن است مجبور به حمل سلاح، جابجایی مهمات، دیده‌بانی، جاسوسی یا حتی شرکت مستقیم در نبرد شود. در ایران نیز گزارش‌های متعددی از به کارگیری کودکان در فعالیت‌های نظامی و امنیتی منتشر شده است. ویدیوهایی که به ایران‌اینترنشنال ارسال شده، حضور کودکان در ایست‌های بازرسی در شیراز و شهرهای دیگر را نشان می‌دهد.

برخی از این کودکان آموزش کار با سلاح‌های جنگی را دریافت می‌کنند و به عنوان نیروی سرکوب یا سپر انسانی استفاده می‌شوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این اقدامات را نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک دانسته است. وزیر آموزش و پرورش نیز از اجباری شدن آموزش‌های نظامی برای دانش‌آموزان خبر داده است. تصاویر منتشر شده حاکی از حضور کودکان در برنامه‌های تبلیغاتی حکومتی با سلاح و ماکت موشک است.

سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده که جذب کودکان از ۱۲ سالگی در عملیات‌های نظامی، نقض شدید حقوق کودکان محسوب می‌شود. این شواهد نشان می‌دهد که به کارگیری کودکان در نقش‌های عملیاتی حتی به کشته شدن آن‌ها نیز منجر شده است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته و متعهد به حمایت از کودکان در برابر بهره‌کشی و مشارکت در فعالیت‌های نظامی است، اما گزارش‌ها حاکی از تداوم این نقض‌ها است





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