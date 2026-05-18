قیمت سکه امامی با نوسان یک میلیون تومانی و طلا ۱۸ میلیون تومانی در کانال ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی عقب نشستند. معامله گران فریز قیمت دلار در کانال ۱۸۰ هزار تومانی را دلیل عقب‌نشینی قیمت طلا و سکه می‌دانند.

قیمت طلا و سکه روز دوشنبه با روند نزولی بازگشایی شد و این کاهش در معاملات عصرگاهی نیز ادامه داشت. افت قیمت‌ها در بازار فلز زرد سکه امامی را به کانال ۱۹۰ میلیون تومانی برگرداند.

فعالان بازار، ماندگاری دلار در کانال ۱۸۰ هزار تومانی را از دلایل عقب‌نشینی قیمت‌ طلا و سکه می‌دانند. قیمت طلا و سکه روز دوشنبه با کاهش ارزش بازگشایی شد و این روند نزولی در معاملات عصرگاهی نیز ادامه داشت. قیمت سکه امامی به کانال ۱۹۰ میلیون تومانی سقوط کرد و طلا در کانال ۱۸ میلیون تومانی عقب‌نشینی داشت.

معامله‌گران فریز قیمت دلار در کانال ۱۸۰ هزار تومانی و معامله طلای جهانی در کانال ۴۵۰۰ دلاری را دلیل افت ارزش در بازار فلز زرد می‌دانند. کارشناسان اقتصادی با توجه به کاهش قیمت در بازار طلا و سکه طی معاملات روز دوشنبه، معتقدند بازار طلا در کوتاه‌مدت همچنان تحت تأثیر ثبات نسبی دلار و رفتار محتاطانه معامله‌گران قرار دارد.

آنها معتقدند اگر قیمت دلار در معاملات روز سه‌شنبه همچنان در محدوده فعلی باقی بماند و نوسان تازه‌ای به بازار ارز وارد نشود، طلا و سکه نیز با نوسان محدود در سطوح پایین‌تر معامله خواهند شد. در این شرایط، سکه امامی ممکن است در محدوده ۱۹۰ تا ۱۹۲ میلیون تومان نوسان کند و طلای ۱۸ عیار نیز در کانال ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی باقی بماند.

تحلیلگران بازار می‌گویند با وجود رشد اونس جهانی، اثر این متغیر در بازار داخلی فعلاً تحت تاثیر ثبات دلار قرار گرفته و تا زمانی که بازار ارز از وضعیت رکودی خارج نشود، احتمال بازگشت پرقدرت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه پایین است. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۱۸۵ میلیون تومان معامله شدند.

سکه امامی در معاملات عصرگاهی افت یک میلیون تومانی و سکه بهار آزادی کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی داشتند. روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب در سطوح ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شدند. این قطعات در مبادلات عصرگاهی به ترتیب کاهش یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی داشتند. سکه گرمی نیز روی رقم ۲۷ میلیون تومانی معامله شد و تغییر ارزش نداشت.

اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش رشد ۳۳ دلاری دارد و روی رقم ۴۵۷۳ دلاری در حال معامله است. مثقال طلا در معاملات عصرگاهی با رقم ۸۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دادوستد شد و کاهش ۳۵۰ هزار تومانی نسبت به بازگشایی بازار طلا داشت.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۱۸ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان معامله شد و افت ۸۰ هزار تومانی در معاملات عصرگاهی داشت





