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روز امر به معروف و نهی از منکر: نگاه کوته‌نظرانه به مقوله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

Society News

روز امر به معروف و نهی از منکر: نگاه کوته‌نظرانه به مقوله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
SocietyCriminal JusticeLaw
📆6/17/2026 2:52 AM
📰SharghDaily
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در سال 1371، اولین روز ماه قمری محرم به نام روز امر به معروف و نهی از منکر نام‌گذاری شده است. این نامگذاری به دلیل نگاه کوته‌نظرانه به مقوله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، مورد توجه قرار نگرفته است. نویسندگان قانون اساسی با این رویکرد، اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کردند که وظیفه‌ای عمومی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت و مردم است.

روز اول ماه قمری محرم با نام روز امر به معروف و نهی از منکر نام‌گذاری شده است. این نامگذاری به دلیل نگاه کوته‌نظرانه به مقوله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، مورد توجه قرار نگرفته است.

نویسندگان قانون اساسی با این رویکرد، اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کردند که وظیفه‌ای عمومی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت و مردم است. در رویکرد مردم نسبت به یکدیگر، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قابل تحلیل است. در رویکرد دولت نسبت به مردم، حاکمیت با ابزار قانون و پلیس در عمل به فعالیت می‌پردازد.

اما مهم‌ترین فراز اصل که به وظیفه «مردم نسبت به دولت» می‌پردازد، مورد توجه قرار نگرفته است

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