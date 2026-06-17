در سال 1371، اولین روز ماه قمری محرم به نام روز امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است. این نامگذاری به دلیل نگاه کوتهنظرانه به مقوله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، مورد توجه قرار نگرفته است. نویسندگان قانون اساسی با این رویکرد، اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کردند که وظیفهای عمومی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت و مردم است.
روز اول ماه قمری محرم با نام روز امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است. این نامگذاری به دلیل نگاه کوتهنظرانه به مقوله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، مورد توجه قرار نگرفته است.
نویسندگان قانون اساسی با این رویکرد، اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کردند که وظیفهای عمومی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت و مردم است. در رویکرد مردم نسبت به یکدیگر، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قابل تحلیل است. در رویکرد دولت نسبت به مردم، حاکمیت با ابزار قانون و پلیس در عمل به فعالیت میپردازد.
اما مهمترین فراز اصل که به وظیفه «مردم نسبت به دولت» میپردازد، مورد توجه قرار نگرفته است
Society Criminal Justice Law Civil Society Government Politics Iran Islamic Republic Of Iran Islamic Revolution Civil Rights Civil Liberties Civil Society Rights Civil Society Organizations Civil Society Movements Civil Society Activism Civil Society Advocacy Civil Society Empowerment Civil Society Participation Civil Society Representation Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment Civil Society Empowerment
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پوکه اول جلوی من به زمین افتاددر برنامه دیگری از مجموعه رادیویی «یک روایت» به سراغ پرویز دستمالچی رفتهایم و محور این گفتوگو ماجرای ترور رستوران میکونوس در شهریور ۱۳۷۱ در برلین است که او از شاهدان اصلی آن بود.
Read more »
پوکه اول جلوی من به زمین افتاددر برنامه دیگری از مجموعه رادیویی «یک روایت» به سراغ پرویز دستمالچی رفتهایم و محور این گفتوگو ماجرای ترور رستوران میکونوس در شهریور ۱۳۷۱ در برلین است که او از شاهدان اصلی آن بود.
Read more »
مخاطرات شهری و شهروندان بدون حامی«قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مصوب 1374 که با وجود تغییر و تحولات بسیار در صنعت و نظامات اداری و اجرائی پروژههای ساخت، بدون هیچگونه اصلاح و ویرایشی پس از حدود 28 سال، بهعنوان مرجع تأمین کیفیت ساختمانهای شهری در کشور مطرح است، در ابتدا از «قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب 1352 و پس از آن از «اصلاحیه قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب 1356 و «قانون نظام مهندسی ساختمان» مصوب 1371 ریشه گرفته است.
Read more »
گفتگو با آقای میلاد فتاحی، مدیرعامل شرکت فرش یلدای کویر کاشانجناب فتاحی، ممکن است در مورد خودتان، شیوه پیدایش شرکت فرش یلدای کویر کاشان و فعالیتهای این مجموعه برای ما توضیح دهید؟ بنده میلاد فتاحی، مدیرعامل مجموعه فرش یلدای کویر کاشان هستم. شرکت فرش یلدای کویر کاشان در آستانه شب یلدای سال 1371 خورشیدی تأسیس شد و به مناسبت شکلگیری آن در شب یلدا، با نام «فرش یلدای کویر» ثبت شد.
Read more »
برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری گلستانبه گزارش ایلنای گلستان، خرم عسگری اظهارکرد : این آزمون امروز در سراسر کشور با حضور ۲۸ هزار و ۷۸۰ نفر برگزار شد که در گلستان ۱۳۷۱ نفر در ۴ حوزه امتحانی رقابت کردند. وی افزود: از این تعداد ۲۴۵ نفر خانم و مابقی آقایان هستند که در ۳۷ رشته اعم از عمران، راه و ساختمان، حسابداری و حسابرسی، کشاورزی و نفقه شرکت کردند.
Read more »
مُجال کیست؟ بیوگرافی مجتبی الله وردی، خواننده خلاق موسیقی مدرنمجتبی الله وردی با نام هنری «مُجال»، سالهاست که در عرصه موسیقی مدرن فعالیت میکند. نام مستعار او یعنی مُجال، مخفف حروف اول اسم و فامیل اوست. مُجال متولد سال ۱۳۷۱ است. او در اولین سالهای فعالیت هنریاش آهنگ «فتنه شاید» را منتشر کرد و در سالهای بعد با آهنگهای «بنی امیه» و «القدس لنا» به شهرت رسید.
Read more »