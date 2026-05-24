روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ آخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ شبانگاه سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵/ طلا به کاهش قیمت ادامه داد!

امروز سوم خرداد ۱۴۰۵ بازار طلا و سکه همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد و بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به نرخ ۱۸ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید و بهای هر قطعه سکه هم از ۵۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به نرخ ۱۸ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید و نسبت به دیروز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شد. قیمت دلار هم از انتهای کانال ۱۷۰ هزار تومان به ۱۷۲ هزار تومان ریزش کرد.

بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به نرخ ۱۸ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید و نسبت به دیروز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شد. قیمت دلار هم از انتهای کانال ۱۷۰ هزار تومان به ۱۷۲ هزار تومان ریزش کرد. بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸۳ میلیون تومان معامله می شود و نزدیک به پنج میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به رقم ۱۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و نسبت به دیروز حدود هفت میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است. بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در شبانگاه به رقم ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و حدود سه میلیون تومان ریزش قیمت داشته است.

بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در پایان معاملات بازار امروز تهران به رقم ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می شود و با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شد.

