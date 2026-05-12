روز که قیمت دلار، طلا و سکه در بازار نوسان داشت، و بهبودی نسبی از افت بهای دلار در بازار آزاد صورت گرفت - اخبار اقتصادی

روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، در بازار فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور، از جمله بازار طلا و سکه و بازار ارز ارزش نشان داده شد. بهای هر اونس طلای جهانی به رقم ۴ هزار و ۷۰۱ دلار رسیده و روند نزولی را طی می‌کند که ممکن است به کاهش قیمت دلار و ایجاد آرامش نسبی در این بازار مربوط باشد. در بازار طلا و سکه بهای هر قطعه سکه امامی به ۱۹۷ میلیون تومان فروخته می‌شود که از دیروز با کاهش جزئی همراه است. همچنین بهای هر قطعه سکه بهار آزادی به ۱۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به دیروز افزایش دو میلیونی داشته است. بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با کاهش دو میلیون تومانی به ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در شبانگاه به ۵۵ میلیون تومان رسیده است و تغییر قیمتی نداشت. بهای هر اونس طلای جهانی به رقم ۴ هزار و ۷۰۱ دلار رسید که می‌تواند بیانگر کاهش قیمت دلار باشد.

امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار طلا و سکه ، بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش جزئی به رقم ۱۹ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید و بهای هر قطعه سکه هم همزمان دو مسیر صعودی و نزولی را در پیش دارد.

بهای هر اونس طلای جهانی به رقم ۴ هزار و ۷۰۱ دلار رسید و روند نزولی را طی می کند. امروز قیمت دلار همچنان در همان کانال ۱۸۰ هزار تومان ماند و بدون تغییر با نرخ ۱۸۲ هزار تومان معامله شد. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به رقم ۱۹ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان معامله می شود و نسبت به دیروز با افزایش جزئی همراه شد.

بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز به رقم ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می شود و با کاهش ۹۰۰ هزار تومانی مواجه شد. بهای هر قطعه سکه بهار آزادی به رقم ۱۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و نسبت به دیروز افزایش دو میلیونی داشته است. بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با کاهش دو میلیون تومانی به رقم ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می شود.

بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در شبانگاه به رقم ۵۵ میلیون تومان معامله می شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است.





