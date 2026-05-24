روز سوم خرداد، یادآور وحدت و خودباوری به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم در تاریخ معاصر ایران

رئیس قوه قضاییه با بیان اهمیت وحدت ملی و خودباوری در ادامه راهبرد دفاع مقدس، به آزادسازی خرمشهر در چه زمانی اشاره میکند و بیان میکند که موفقیت در چنین شرایطی نتیجه ایمان، همدلی و اراده جمعی ملت ایران بوده است. همچنین به اهمیت تقویت روحیه خودباوری و گفتمان"ما میتوانیم" در جامعه اشاره میکند تا با انسجام و اتحاد ملی، با دشمنی مقابله شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم تقویت روحیه خودباوری و گفتمان "ما میتوانیم" نوشت: سوم خرداد، تنها سالروز آزادسازی یک شهر نیست؛ بلکه یادآور مفهوم "وحدت", "خودباوری و مقاومت" به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم راهبردی در تاریخ معاصر ایران است.
تجربه دفاع مقدسها نشان میدهد که دشمنان ایران هر زمان احساس کنند جامعه دچار شکاف و چنددستگی شده، فشارها را افزایش میدهند. در مقابل، هر زمان ملت ایران در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، امکان عبور از بحرانها نیز فراهم شده است. آزادسازی خرمشهر دقیقاً در چنین فضایی رخ داد؛ زمانی که همه ظرفیتهای کشور حول یک هدف مشترک یعنی دفاع از تمامیت ارضی و عزت ملی متمرکز شده بود.
این نگاه به جامعه یادآوری میکند که پیروزیها وقتی ماندگار میشوند که به عامل وحدت تبدیل شوند. همه ما کارگزاران و آحاد ملت، باید بیش از پیش روحیه خودباوری و گفتمان "ما میتوانیم" را در خود تقویت کنیم
