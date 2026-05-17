روز ملی روابط عمومی: مدیریت بین واقعیت و ادراک عمومی

روز ملی روابط عمومی و ارتباطات در زمانی که بحران‌ها تنها در میدان واقعیت رخ نمی‌دهند، بلکه در میدان روایت‌ها نیز شکل می‌گیرند، اهمیت پیدا می‌کند. این روز یادآور مسئولیتی مهم برای روابط عمومی‌ها است: مدیریت رابطه میان سازمان‌ها و جامعه در زمانی که اعتماد عمومی، سرعت انتشار اطلاعات و رقابت روایت‌ها افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر یک واقعیت در فضای ارتباطی جهان و به‌ویژه در جوامعی که با تنش‌های اقتصادی، اجتماعی یا امنیتی روبه‌رو هستند بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ بحران ‌ها فقط در میدان واقعیت رخ نمی‌دهند، بلکه در میدان روایت‌ها نیز شکل می‌گیرند.

گاهی آنچه افکار عمومی تجربه می‌کند نه خود بحران، بلکه تصویری است که از آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ساخته و بازنشر می‌شود. در چنین شرایطی، نقش روابط عمومی از یک واحد اطلاع‌رسانی ساده فراتر می‌رود و به نهادی تبدیل می‌شود که باید میان واقعیت عینی، ادراک عمومی و جریان‌های رسانه‌ای تعادل برقرار کند. روز ملی روابط عمومی و ارتباطات در چنین فضایی بیش از آنکه صرفا فرصتی برای تبریک‌های اداری باشد، یادآور مسئولیتی مهم است.

این روز فرصتی برای بازاندیشی در مسئولیتی است که بر دوش متخصصان ارتباطات قرار دارد؛ مسئولیت مدیریت رابطه میان سازمان‌ها و جامعه در زمانی که اعتماد عمومی، سرعت انتشار اطلاعات و رقابت روایت‌ها به‌شدت افزایش یافته است





برونشناختگی فراوانی اطلاعات بحران تولید و بازنشر تصویر در رسانه‌ها مدیریت بین واقعیت و ادراک عمومی

