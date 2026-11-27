سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرده است. این تاریخ به یاد سه خواهر میرابال در جمهوری دومینیکن است که در سال ۱۹۶۰ به قتل رسیدند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که روزانه ۱۲۹ زن و دختر در سراسر جهان جان خود را از دست می‌دهند. برای مقابله با این وضعیت، این سازمان در سال ۱۹۹۹ روز ۲۵ نوامبر را به‌عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرد.

این مناسبت با اذعان به این واقعیت برگزار می‌شود که زنان به‌طور کامل از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود برخوردار نیستند. برای آمریکای لاتین و به‌ویژه جمهوری دومینیکن، این تاریخ اهمیت نمادین ویژه‌ای دارد و انتخاب آن تصادفی نبوده است.

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ریشه انتخاب ۲۵ نوامبر برای مبارزه با خشونت علیه زنان

۲۵ نوامبر به یاد مینروا، پاتریا و ماریا ترسا میرابال، سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن، نام‌گذاری شده است. پیکرهای متلاشی‌شده آن‌ها در همین روز در سال ۱۹۶۰ داخل خودرویی در انتهای دره‌ای در لا کومبره، منطقه‌ای کوهستانی در این کشور حوزه کارائیب، پیدا شد.

این زنان که به پروانه‌ها شهرت داشتند، به دست ماموران رافائل لئونیداس تروخیو، دیکتاتور حاکم از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۱، به قتل رسیدند. این خواهران آشکارا با حکومت او مبارزه می‌کردند.

زندگی و فعالیت سیاسی خواهران میرابال در جمهوری دومینیکن

مینروا، پاتریا و ماریا ترسا در خانواده‌ای مرفه در استان سالسدو جمهوری دومینیکن به دنیا آمدند؛ استانی که اکنون استان خواهران میرابال نام دارد. خانواده آن‌ها به کشاورزی و تجارت اشتغال داشت.

منبع این متن تأکید می‌کند که این زنان در واقع چهار خواهر بودند. بلخیکا آدلا میرابال، معروف به دده، کوچک‌ترین عضو خانواده و تنها بازمانده از آن‌ها بود. خواهران تحصیلات دانشگاهی داشتند، ازدواج کرده بودند و فرزند داشتند.

هنگام قتل، این خواهران نزدیک به یک دهه سابقه فعالیت سیاسی داشتند. مینروا و ماریا ترسا به دلیل مشارکت در جنبش ۱۴ ژوئن چندین بار زندانی شده بودند. این جنبش شبکه‌ای مخفی بود که اعلامیه توزیع می‌کرد و هسته‌های مقاومت تشکیل می‌داد.

نام این جنبش به یاد عملیات مسلحانه نافرجامی انتخاب شده بود که در ۱۴ ژوئن ۱۹۵۹ از کوبا آغاز شد. لوئیسا د پنیا دیاز، مدیر موزه یادبود مقاومت دومینیکن، گفته بود که این خواهران سابقه طولانی در فعالیت‌های مخفیانه و مقاومت داشتند و افراد زیادی آن‌ها را می‌شناختند.

گابریلا رامیرز، مدافع پیشین حقوق مردم در ونزوئلا، دیدگاهی مشابه بیان کرده است. او گفته که این زنان برای انتقام‌گیری از همسرانشان کشته نشدند، بلکه به دلیل رهبری و مبارزه فعال علیه دیکتاتوری تروخیو به قتل رسیدند.

دیکتاتوری تروخیو و ریشه خشم حکومت علیه خانواده میرابال

گفته می‌شود رافائل تروخیو، دیکتاتور جمهوری دومینیکن، شیفته مینروا میرابال شده بود و پاسخ منفی او خشم دیکتاتور را برانگیخت. این روایت بر اساس گفته‌های بلخیکا آدلا میرابال مطرح شده است.

در ژوئن ۱۹۴۹، خانواده میرابال در مهمانی‌ای حضور یافتند که تروخیو نیز در آن بود و توجه دیکتاتور به مینروا جلب شد. چند هفته بعد، مقام‌های دولتی از این خانواده دعوت کردند در مراسم رقصی به مناسبت ۱۲ اکتبر شرکت کنند. به گفته ویلیام گالوان، زندگی‌نامه‌نویس مینروا، تروخیو چندین بار با او رقصید و گفت‌وگو کرد.

مینروا نه تنها به ابراز علاقه تروخیو پاسخ منفی داد، بلکه از او خواست دست از سر پریکلس فرانکو، جوان بسیار باهوش و تحصیل‌کرده، بردارد. پریکلس فرانکو از رهبران چپ‌گرا بود که مدتی در شیلی در تبعید به سر می‌برد.

چند روز پس از مهمانی، انریکه میرابال، پدر خانواده، بازداشت شد، با وجود آن‌که یکی از فرمانداران به او توصیه کرده بود بابت آنچه رخ داده عذرخواهی کند. اندکی بعد، خود مینروا نیز بازداشت شد. انریکه میرابال در سال ۱۹۵۳ درگذشت و آزار و بازداشت‌های مکرر در سال‌های بعد به سلامت او آسیب زده بود.

قتل سه خواهر در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ و نماد جهانی این روز

در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰، ماموران امنیتی سه خواهر میرابال و راننده آن‌ها، روفینو د لا کروز، را هنگام بازگشت از ملاقات با همسران زندانی‌شان متوقف کردند. این ماموران سه زن و همراهشان را به قتل رساندند و تلاش کردند با صحنه‌سازی، این جنایت را یک سانحه رانندگی جلوه دهند.

ماریا ترسا میرابال پیش‌تر گفته بود که شاید نزدیک‌ترین چیزی که در انتظارشان است مرگ باشد، اما این فکر او را نمی‌ترساند و مبارزه برای عدالت ادامه خواهد یافت. این جمله امروز در کنار نام این خواهران یادآور بهای سنگین مبارزه آن‌ها است.

سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبر را به درخواست گروه‌هایی از آمریکای لاتین به‌عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان انتخاب کرد. از این رو، این تاریخ هر ساله یادآور دعوت به پایان دادن به خشونت علیه زنان در سراسر جهان است.