روز ارتش: تثبیت، دفاع و پیوند مردم و نیروهای مسلح

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ای تلویزیونی به نقش حیاتی ارتش در تثبیت نظام پس از انقلاب، مقابله با تجزیه‌طلبان و دفاع در جنگ تحمیلی پرداخت. او بر استفاده از پهپادها و موشک‌ها در جنگ سوم، انهدام بیش از ۱۷۰ پهپاد دشمن و سرنگونی جنگنده‌های متخاصم تأکید کرد و از نقش نیروی دریایی در جلوگیری از نزدیک شدن ناوهای آمریکایی به سواحل ایران و پیوند عمیق مردم و نیروهای مسلح سخن گفت.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی اظهار داشت که روز ارتش ، نخستین مناسبت تعیین‌شده در نظام جمهوری اسلامی ایران است. او توضیح داد که تنها دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود تلاش برخی جریان‌ها برای انحلال ارتش با شعارهایی نظیر «جامعه بی‌طبقه توحیدی» و «ارتش خلقی»، امام خمینی (ره) با درک عمیق و نگاه راهبردی، این توطئه را خنثی کردند. ایشان در ۲۸ فروردین سال ۱۳۵۹ با صدور پیامی، ارتش را به برگزاری رژه نظامی در خیابان‌ها دعوت کردند و از مردم نیز خواستند از ارتش حمایت کنند.

این اقدام، موجب تثبیت و حفظ ارتش جمهوری اسلامی ایران شد. امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا در ادامه به تحولات پس از این تصمیم تاریخی اشاره کرد و بیان داشت که رخدادهای بعدی نشان داد دشمنان نقشه‌های شومی برای کشور در سر داشتند. از جمله این توطئه‌ها، قائله‌های تجزیه‌طلبی در پنج استان مرزی بود که ارتش به‌عنوان تنها نیروی نظامی کشور در آن مقطع، با ورود به صحنه و سرکوب این تحرکات، ایران را از خطر تجزیه نجات داد. وقوع جنگ تحمیلی نیز ثابت کرد که کسانی که شعار انحلال ارتش را مطرح می‌کردند، چه اهدافی را دنبال می‌کردند و نامگذاری روز ارتش، ریشه در همان نگاه ژرف و آینده‌نگرانه امام راحل داشت. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مأموریت‌های ذاتی ارتش پرداخت و گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب وظایف مصرح در قانون اساسی، یعنی حفظ استقلال، صیانت از نظام و پاسداری از تمامیت ارضی کشور عمل کرده است. علاوه بر این، با اجرای مأموریت‌های مردم‌یاری، همواره در کنار ملت بوده است. ارتش در دوران دفاع مقدس، بازسازی و سازندگی، مقابله با حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و همچنین در دوره شیوع کرونا، عملاً نشان داده که به شعار «ارتش فدای ملت» پایبند است. سخنگوی ارتش با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، عنوان کرد که در این جنگ، علاوه بر بهره‌گیری از پهپادها، از موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد نیز استفاده شد و بیش از ۴۰ نقطه نظامی راهبردی دشمن در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفت. او تصریح کرد که از جمله این اهداف، بخش‌های نظامی فرودگاه بن‌گوریون و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه بود که در چندین مرحله مورد اصابت قرار گرفتند. نیروی زمینی ارتش با شلیک موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد، اهداف دشمن را در منطقه مورد اصابت قرار داد و با پهپادها سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. همزمان، با آمادگی کامل، مانع از هرگونه نفوذ زمینی دشمن شد و دشمن هرگز جرأت ورود به جنگ زمینی را پیدا نکرد که این امر ناشی از آمادگی بالای نیروی زمینی ارتش بود. امیر اکرمی‌نیا در خصوص عملیات ناموفق دشمن در جنوب اصفهان و مقابله نیروهای مسلح با این اقدام متجاوزانه، توضیح داد که در جریان یک اقدام نفوذی دشمن در ۱۶ فروردین، نیروهای زمینی ارتش به‌سرعت وارد عمل شده و این تهدید را خنثی کردند. در این عملیات، شهید امیر سرتیپ دوم مسعود زارع، استاد و فرمانده دانشکده پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش، با استفاده از تسلیحات دوش‌پرتاب، یک فروند هواپیمای C-130 آمریکایی را مورد اصابت قرار داد که این اقدام منجر به فرود اضطراری هواپیما و ناکامی کامل عملیات دشمن شد. وی همچنین به اقدامات قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) اشاره کرد و گفت که این قرارگاه تحت نظر ارتش جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و یگان‌های پدافند ارتش و بخش پدافندی نیروی هوافضای سپاه را تحت کنترل عملیاتی دارد که نشان‌دهنده انسجام و هماهنگی کامل در حوزه دفاع هوایی کشور است. این قرارگاه در نبرد اخیر خوش درخشید، به‌گونه‌ای که بیش از ۱۷۰ فروند پهپاد پیشرفته دشمن مورد اصابت و ساقط قرار گرفت و جنگنده‌های متخاصم نیز در چندین نوبت هدف قرار گرفته و منهدم شدند. این موفقیت‌ها نقش کلیدی قرارگاه پدافند و نیروی پدافند هوایی ارتش را آشکار می‌سازد. در حوزه نیروی هوایی نیز، در روزهای ابتدایی جنگ، چندین سورتی پرواز عملیاتی علیه پایگاه‌های تجزیه‌طلبان در اربیل عراق انجام شد و همزمان پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه نیز با عملیات‌های هوایی هدف قرار گرفتند. نیروی هوایی تا روزهای پایانی جنگ نیز با بهره‌گیری از پهپادهای خود به عملیات علیه دشمن ادامه داد و نقش مؤثری در تداوم فشار عملیاتی ایفا کرد. نیروی دریایی ارتش نیز با بهره‌گیری از موشک‌های دریاپایه، شناورهای بدون سرنشین و پهپادهای دریایی (شهپادها)، اهداف دشمن در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آن در منطقه را مورد اصابت قرار داد. یکی از اقدامات مهم نیروی دریایی، جلوگیری از نزدیک شدن ناوهای آمریکایی به سواحل کشور بود، به‌طوری که با رصد و مراقبت مستمر، اجازه نزدیک شدن ناوشکن‌های آمریکایی از جمله ناو «آبراهام لینکلن» به آب‌های نزدیک جمهوری اسلامی ایران داده نشد. سایر نیروها نیز به‌عنوان عناصر ستادی، پشتیبانی مؤثری از رزمندگان در حوزه‌های صفی و عملیاتی داشتند. در جریان این نبرد، یک پیوند عمیق و قلبی میان مردم و نیروهای مسلح شکل گرفت که به‌صورت دوطرفه و مستمر برقرار بود





