روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابعی آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بارها در مورد مسائل شخصی و اساسی به جیدی ونس، معاونش کنایه زده است. ترامپ مخالفت اولیه ونس با جنگ علیه ایران را مطرح کرده، موفقیت ماموریت دیپلماتیک به رهبری ونس در پاکستان را زیر سوال برده، از تعداد تعطیلات او انتقاد کرده و در مورد تمایل او به قطع کردن مکالمات شوخی کرده است.
ترامپ مخالفت اولیه ونس با جنگ علیه ایران را مطرح کرده، موفقیت ماموریت دیپلماتیک به رهبری ونس در پاکستان را زیر سوال برده، از تعداد تعطیلات او انتقاد کرده و در مورد تمایل او به قطع کردن مکالمات شوخی کرده است. این رسانه آمریکایی افزود که ونس مرتبا در طول جلسات با تلفن همراهش بازی میکند و به تعامل مستقیم با منتقدان در رسانههای اجتماعی شناخته شده است.
سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، ونس را تشویق کرده است که فعالیت آنلاین خود را کاهش دهد و استدلال میکند که اختلافات عمومی در رسانههای اجتماعی در شان دفتر معاون رئیسجمهور نیست. نیویورک تایمز در مورد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و نوشت که ونس در ابتدا با جنگ علیه ایران مخالفت کرد و این نشاندهنده تردید دیرینه او در مورد دخالت ایالات متحده در درگیریهای خارج از کشور بود.
پس از تصمیم ترامپ برای ادامه این روند، ونس علنا از این تصمیم دفاع کرد و با وجود ملاحظات پیشین خود، با موضع دولت همسو شد. ترامپ بهطور خصوصی این سوال را مطرح میکند که آیا جیدی ونس واجد شرایط لازم برای تبدیل شدن به رهبر حزب جمهوریخواه پس از خودش است یا خیر.
ترامپ مرتبا از دستیاران و متحدانش در مورد پتانسیل ونس نظرخواهی میکند و به جای اینکه فرض کند ونس جانشین قطعی اوست، این موضوع را حلنشده تلقی میکند
