روزوفسکی: فروپاشی مفهوم امنیتی و سیاسی نتانیاهو در مقابل ایران و لبنان

روزوفسکی، نویسنده و تحلیلگر روزنامه هاآرتص، در یادداشتی با بررسی تحولات اخیر منطقه، از آنچه «فروپاشی مفهوم امنیتی و سیاسی نتانیاهو» در قبال ایران و لبنان می‌نامد، سخن گفته و تأکید کرده که سیاست «صلح از طریق قدرت» دیگر کارایی خود را از دست داده است. وی با اشاره به مذاکرات حدود یک سال پیش میان لبنان و رژیم صهیونیستی، نوشت: یکی از مقامات ارشد سیاسی همراه بنیامین نتانیاهو در سفر به آمریکا، با افتخار از حضور نظامیان اسرائیلی در چند نقطه از خاک لبنان و تغییر معادلات منطقه به سود تل‌آویو سخن می‌گفت. به گفته او، کابینه نتانیاهو این حضور نظامی را نشانه پایان سیاست‌های گذشته و آغاز رویکردی تهاجمی در منطقه معرفی می‌کرد. این تحلیلگر اما معتقد است واقعیت‌های میدانی، خلاف این ادعاها را ثابت کرده است.

روزوفسکی ، نویسنده و تحلیلگر روزنامه هاآرتص ، در یادداشتی با بررسی تحولات اخیر منطقه، از آنچه « فروپاشی مفهوم امنیتی و سیاسی نتانیاهو » در قبال ایران و لبنان می‌نامد، سخن گفته و تأکید کرده که سیاست « صلح از طریق قدرت » دیگر کارایی خود را از دست داده است.

وی با اشاره به مذاکرات حدود یک سال پیش میان لبنان و رژیم صهیونیستی، نوشت: یکی از مقامات ارشد سیاسی همراه بنیامین نتانیاهو در سفر به آمریکا، با افتخار از حضور نظامیان اسرائیلی در چند نقطه از خاک لبنان و تغییر معادلات منطقه به سود تل‌آویو سخن می‌گفت. به گفته او، کابینه نتانیاهو این حضور نظامی را نشانه پایان سیاست‌های گذشته و آغاز رویکردی تهاجمی در منطقه معرفی می‌کرد.

این تحلیلگر اما معتقد است واقعیت‌های میدانی، خلاف این ادعاها را ثابت کرده است





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