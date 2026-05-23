روزنامه خودروسازی: افزایش قیمت و کاهش قیمت خودرو در بازار امروز

این گزارش شامل افزایش قیمت و کاهش قیمت خودرو در بازار امروز است، نتایج آن از معاملات امروز در گروه خودروسازی خودروسازان بزرگ ایران خودرو، سایپا وkClubو کارت بیان می شود.

کیمیا نعمت_ امروز دوم خرداد ۱۴۰۵، در بازار خودرو ‌های پر تیراژ، خودرو ی کوییک دنده ای با افزایش جزئی به رقم یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان معامله می‌شود و خودرو ی دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۴۰ میلیون تومانی به رقم دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان رسید.

در گروه محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک با افزایش قابل ملاحظه به رقم یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود و خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید. خودروی تارا دنده ای در معاملات امروز بازار تهران به نرخ دو میلیارد و ۹۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد و خودروی تارا اتومات در معاملات امروز بازار خودرو‌های پر تیراژ به رقم دو میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان رسید





