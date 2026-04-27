روزبه چشمی در میان مردم تهران: قهرمانان واقعی شمایید

روزبه چشمی، هافبک تیم ملی ایران، با حضور در میدان انقلاب تهران، از حمایتهای بیدریغ هواداران قدردانی کرد و آنها را قهرمانان واقعی دانست. او همچنین به دیدار با جانباز حسین محمدی اشاره کرد و از انگیزهی بالای ایشان تجلیل نمود.
روزبه چشمی ، هافبک توانمند تیم ملی ایران و باشگاه استقلال تهران، پس از دعوت مجدد به اردوی تیم ملی جهت آمادگی برای مسابقات آتی، با اقدامی خودجوش و در راستای قدردانی از حمایتهای بیدریغ هواداران ، امشب در میان جمع پرشور مردم تهران در میدان انقلاب حاضر شد.
این حضور، بازتابی از همدلی و همراهی بازیکنان تیم ملی با مردم و قدردانی از حمایتهای ارزشمند آنها در طول برگزاری مسابقات و در شرایط مختلف است. چشمی که سابقه حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و گلزنی در آن رقابتها را در کارنامه خود دارد، با استقبال گرم مردم مواجه شد و با آنها به گفتگو پرداخت.
او در حاشیه این حضور مردمی، بر اهمیت ارتباط نزدیک بازیکنان با هواداران تاکید کرد و گفت: ما باید بیشتر در کنار مردم باشیم و از نزدیک از حمایتهای آنها قدردانی کنیم. متاسفانه به دلیل شرایط و محدودیتها، این امکان همیشه فراهم نبوده است، اما اطمینان داشته باشید که ما همواره در قلب و ذهن خود، در کنار مردم هستیم.
او قهرمانان واقعی را مردم دانست که با حضور حماسی خود در میدانها و خیابانها، در این ۵۸ شب اخیر، حمایت خود را از تیم ملی نشان دادهاند و افزود: ما مفتخریم که در کنار این قهرمانان واقعی قرار داریم و امیدواریم بتوانیم با عملکرد خود، شادی و افتخار را برای آنها به ارمغان بیاوریم. چشمی همچنین به دیدار اخیر خود و سایر بازیکنان تیم ملی با حسین محمدی، جانباز سرافراز جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: دیدار با آقای محمدی، برای ما بسیار ارزشمند و الهامبخش بود.
ایشان با وجود شرایط سخت و دشواری که دارند، همواره سرشار از انگیزه و امید هستند و این موضوع، باعث افتخار ما به ایرانی بودنمان میشود. صحبتهای ایشان، مسئولیت ما را در قبال مردم و کشورمان سنگینتر میکند و ما را مصممتر میکند تا با تمام توان برای سربلندی ایران اسلامی تلاش کنیم. او تاکید کرد که بازیکنان تیم ملی، رزمندگان واقعی هستند و وظیفه آنها، تلاش برای خوشحال کردن مردم است.
روزبه چشمی در ادامه صحبتهای خود، به مسابقه تدارکاتی پیشروی تیم ملی مقابل مقدونیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تمرینات خوبی را در اردوی داخلی پشت سر میگذاریم و به صورت پلکانی، آمادگی خود را افزایش میدهیم. هدف ما، رسیدن به بهترین سطح آمادگی برای حضور در مسابقات آتی است و تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار میگیریم.
او از کادر فنی و همتیمیهای خود به خاطر تلاش و زحماتشان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی، بتوانند نتایج خوبی را برای تیم ملی کسب کنند. چشمی همچنین بار دیگر از حمایتهای بیدریغ مردم قدردانی کرد و گفت: مردم همیشه به ما لطف داشتهاند و ما باید قدردان این لطف باشیم. آنها در داخل و خارج از استادیوم، همواره حامی ما بودهاند و ما از همه آنها سپاسگزاریم.
آنها قهرمانان واقعی هستند و ما باید با تمام توان، برای آنها بازی کنیم و شادی را به خانههایشان ببریم. او تاکید کرد که تیم ملی، نماینده مردم ایران در عرصه بینالمللی است و وظیفه آنها، تلاش برای حفظ و ارتقای نام و اعتبار ایران اسلامی است. این اقدام روزبه چشمی، نشاندهنده تعامل و همدلی بازیکنان تیم ملی با مردم و قدردانی از حمایتهای آنها است.
حضور او در میان مردم، باعث ایجاد فضایی صمیمی و پرشور شد و نشان داد که بازیکنان تیم ملی، به فکر مردم هستند و به آنها اهمیت میدهند. این اقدام، میتواند به عنوان الگویی برای سایر بازیکنان تیم ملی و ورزشکاران کشور باشد تا آنها نیز با حضور در میان مردم و قدردانی از حمایتهای آنها، ارتباط خود را با جامعه تقویت کنند.
در همین راستا، لازم است که مسئولان و رسانهها نیز، زمینه را برای تعامل بیشتر بازیکنان با مردم فراهم کنند و از اینگونه اقدامات، حمایت کنند. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که حمایت مردم، یکی از مهمترین عوامل موفقیت تیم ملی است و بازیکنان باید با تمام توان، برای حفظ و جلب اعتماد و حمایت مردم تلاش کنند.
در پایان، امیدواریم که تیم ملی ایران، با حمایت مردم و تلاش بازیکنان، بتواند در مسابقات آتی، نتایج خوبی را کسب کند و باعث افتخار مردم ایران شود. این حضور خودجوش و مردمی، فراتر از یک دیدار ساده بود و نشاندهنده درک عمیق بازیکنان از نقش و جایگاه مردم در موفقیتهای ورزشی کشور است
