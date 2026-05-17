روزانه قیمت خودروهای پر تیراژ در بازار ایران

در این گزارش، روند تغییرات قیمت خودروهای پر تیراژ در بازار ایران در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ بررسی شده است.

امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازار خودرو های پر تیراژ نسبت به چند هفته گذشته با روند ملایمی از قیمت ها همراه شد و به ثبات نسبی رسید.

در این بین بیشتر محصولات ایران خودرو و سایپا کاهش جزئی را تجربه کردند و برخی محصولات هم با نوسان محدود مواجه شدند. در گروه محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک در معاملات امروز به رقم دو میلیارد و ۱۷ میلیون تومان معامله می شود و نسبت به دیروز با کاهش سه میلیون تومانی مواجه شد.

خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار خودرو های پر تیراژ به رقم دو میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان خرید و فروش می شود و تغییر قیمتی نداشته است. خودروی تارا دنده ای در معاملات امروز بازار تهران به نرخ دو میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان معامله می شود و نزدیک به ۳۰ میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است.

خودروی تارا اتومات در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود و حدود ۲۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است. خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز بازار خودرو های پر تیراز با کاهش ۱۲ میلیون تومانی به رقم دو میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان عرضه می شود





