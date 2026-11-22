دیدار دلسی رودریگز با دونالد ترامپ در نیویورک و حذف نام مادورو از سخنرانی‌ها، نشان‌دهنده تغییر ۱۸۰ درجه‌ای سیاست ونزوئلا و نزدیک شدن به آمریکا پس از دستگیری پیشین رئیس‌جمهور است.

در هتل پالاس نیویورک، صحنه‌ای رخ داد که گواه تغییرات بنیادین در سیاست ونزوئلا از آغاز سال جاری است. دلسی رودریگز ، رئیس‌جمهور موقت این کشور، با دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار کرد و عکس‌هایی از لبخند و نشان دادن علامت پیروزی منتشر شد. این دیدار تنها ۱۴ کیلومتر با زندانی در بروکلین فاصله داشت که نیکلاس مادورو ، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا ، در آنجا حبس است.

تغییر مسیر دیپلماسی ونزوئلا به سمت آمریکا

دلسی رودریگز روز بعد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و آخرین بار بود که رئیس‌جمهوری از ونزوئلا در این نشست شرکت داشت. آخرین حضور مشابه در سال ۲۰۱۸ و زمانی انجام شد که مادورو رئیس‌جمهور بود. در سخنرانی خود، رودریگز اصلا نام پیشین رئیس‌جمهور، هوگو چاوز یا دلایل حضور خود را برندید.

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وی مستقیماً از دونالد ترامپ تشکر کرد و اعلام نمود که از آمادگی رئیس‌جمهور آمریکا برای دیپلماتی و همکاری استقبال می‌کند. این اظهارات نزدیک به ۱۰ ماه پس از عملیات نظامی بی‌سابقه آمریکا در خاک ونزوئلا صورت گرفت. در آن عملیات، نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس در کاراکاس دستگیر شدند.

سکوت استراتژیک درباره نیکلاس مادورو و همسرش

والنتینا گیل، روزنامه‌نگار ونزوئلایی، تغییرات زبانی در سخنرانی‌های رودریگز را دقیق بررسی کرد. گیل به بی‌بی‌سی موندو گفت که با هر دیدار مقامات آمریکا، نامی از مادورو نمی‌برد. در ژانویه این نام ۸۶ بار تکرار شد اما در آوریل به ۸ بار کاهش یافت.

حتی آن موارد محدود نیز درباره عملکرد دولت یا رابطه حرفه‌ای بود، نه وضعیت شخصی زندانیان. فیل گانسون، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، گفت که زمین‌لرزه‌های ۲۴ ژوئن به کم‌رنگ شدن چهره مادورو کمک کرد. او افزود که مسائل مهم‌تری برای رسیدگی وجود دارد و گذشته از دشواری‌های اقتصادی، مردم پیشرفت نمی‌بینند.

حذف نمادها و تغییر عناوین رسمی در کاخ ریاست جمهوری

از کمی بیش از یک ماه پیش، در اطلاعیه‌های رسمی به جای عنوان معاون اجرایی، از دلسی رودریگز با عناوین رئیس‌جمهور یا رئیس کشور یاد می‌شود. حتی بیلبوردهای بزرگ کاراکاس که تصویر مادورو و سیلیا فلورس را نشان می‌دادند، برداشته شدند. نمادهای دیگر نیز در حال حذف شدن هستند.

در ساختمان کاخ دادگستری کاراکاس، تصاویر هوگو چاوز و سیمون بولیوار جای خود را به نوشته ونزوئلا دوباره متولد می‌شود داده‌اند. این شعار جدید، گویای تغییر ماهیت حکومت و قطع پیوندهای ایدئولوژیک گذشته است. دولت ونزوئلا تاکنون موضع علنی برای دفاع از پیشین رئیس‌جمهور نگرفته است.