با وجود بهبود کیفیت هوا در بیشتر نقاط کشور، رودبار در گیلان با شاخص ۵۰۰ آلودهترین شهر ایران است. کرج نیز بهبود یافته و تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
با فروکش کردن موج آلودگی هوا در بیشتر مناطق کشور، نقشه کیفیت هوا بار دیگر در محدوده پاک و قابل قبول قرار گرفت. این بهبود کیفیت هوا پس از روزهای متوالی آلودگی در برخی شهرها، نویدبخش تنفس راحتتر برای شهروندان است.
با این حال، یک نقطه کانونی همچنان نگرانکننده باقی مانده است: شهر رودبار در استان گیلان. این شهر با ثبت شاخص خطرناک ۵۰۰، متاسفانه به آلودهترین نقطه ایران تبدیل شده است. این وضعیت بحرانی ناشی از وزش باد شدید و خیزش گرد و غبار محلی است که شرایط هوای این شهر شمالی را برای ساعتهای متمادی به وضعیت خطرناک رسانده است.
شاخص ۵۰۰ نشاندهنده سطحی از آلودگی است که برای تمامی افراد، به ویژه گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی، بسیار مضر است. لازم به ذکر است که این شاخص بسیار بالاتر از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست است و نیازمند اقدامات فوری و موثر برای کنترل و کاهش آلودگی است. در مقابل، خبرهای خوشایندی نیز از سایر نقاط کشور به گوش میرسد.
شهر راور در استان کرمان با ثبت شاخص ۱۲، پاکترین شهر ایران در شبانهروز گذشته بوده است. این نشاندهنده وجود مناطقی در کشور است که از هوای سالم و پاکیزه برخوردار هستند و میتوانند به عنوان الگو برای سایر شهرها در زمینه بهبود کیفیت هوا مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، کیفیت هوای کرج در استان البرز که پیشتر به عنوان آلودهترین شهر کشور شناخته شده بود، بهبود یافته و اکنون در محدوده پاک و قابل قبول قرار دارد.
این بهبود، نتیجه تلاشهای صورت گرفته برای کنترل منابع آلودگی و اجرای طرحهای کاهش آلودگی هوا در این شهر است. در استان خوزستان، شرایط هوایی نسبتاً پایدار باقی مانده و در مرز میان پاک و قابل قبول قرار دارد. هوای پاک بیشتر در شهرهای شمالی این استان، از جمله دزفول و شوشتر، متمرکز شده است. این امر نشاندهنده تاثیر عوامل جغرافیایی و شرایط آب و هوایی بر کیفیت هوا در این استان است.
در استان تهران نیز، با وجود کاهش سرعت وزش باد و استمرار انتشار آلایندههای جوی، کیفیت هوا همچنان در محدوده قابل قبول قرار دارد. پایتخت برای سومین هفته پیاپی در وضعیت سالم باقی مانده است که این یک دستاورد مهم در زمینه کنترل آلودگی هوا محسوب میشود.
با این حال، نباید از این نکته غافل شد که آلودگی هوا در تهران همچنان یک چالش جدی است و نیازمند تلاشهای مستمر و برنامهریزی دقیق برای کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا است. بررسی نقشه شاخص روزانه کیفیت هوا نشان میدهد که آلودگی پراکنده هوا در کشور کاهش یافته است، اما همچنان برخی شهرها برای گروههای حساس ناسالم هستند.
این شهرها شامل خاتونآباد در استان کرمان (برای ششمین روز متوالی)، مشهد در خراسان رضوی (برای پنجمین روز پیاپی)، قرچک و دماوند در استان تهران، هندیجان در خوزستان و بوکان در آذربایجان غربی هستند. ساکنان این شهرها، به ویژه گروههای حساس، باید از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده خودداری کنند و اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.
به طور کلی، وضعیت کیفیت هوا در کشور در حال بهبود است، اما همچنان چالشهایی وجود دارد که نیازمند توجه و اقدام جدی هستند. آلودگی هوا یک مسئله پیچیده و چندوجهی است که نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاههای دولتی، سازمانهای مردمنهاد و شهروندان است. برای بهبود کیفیت هوا، باید منابع آلودگی شناسایی و کنترل شوند، طرحهای کاهش آلودگی هوا به طور موثر اجرا شوند و آگاهی عمومی در مورد خطرات آلودگی هوا افزایش یابد.
همچنین، باید به توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوختهای فسیلی توجه ویژهای شود. در خصوص وضعیت رودبار، لازم است اقدامات فوری برای کنترل گرد و غبار و کاهش آلودگی هوا انجام شود. این اقدامات میتواند شامل آبیاری مناطق خاکی، ایجاد کمربند سبز، کنترل تردد وسایل نقلیه آلاینده و اطلاعرسانی به مردم در مورد خطرات آلودگی هوا باشد.
همچنین، باید بررسی شود که آیا عوامل دیگری نیز در تشدید آلودگی هوا در این شهر نقش دارند یا خیر. در نهایت، امیدواریم با تلاش و همکاری همه، بتوانیم به هوای پاک و سالم برای تمامی شهروندان ایران دست یابیم. اخبار تکمیلی در مورد وضعیت آموزش حضوری در مدارس، پرداخت مطالبات فرهنگیان و پیشبینیهای هواشناسی نیز در رسانهها منتشر شده است که نشاندهنده اهمیت توجه به مسائل مختلف مرتبط با زندگی روزمره مردم است.
