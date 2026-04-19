بازگشت مسافران و جنب‌وجوش شهرها پس از توافقات، نشان از زنده شدن زندگی با آتش‌بس دارد. اما در کنار امیدها، نگرانی‌هایی درباره تحقق شروط ایران، نحوه هزینه‌کرد پول‌های بلوکه‌شده و بازنگری در قانون اساسی وجود دارد. طرح ابتکار عمل دیپلماتیک در سازمان کنفرانس اسلامی، راهکاری برای نمایش وحدت اسلامی و احقاق حقوق ایران است.

هرچند نتایج دقیق رایزنی‌های هیئت‌های ایرانی و پاکستانی هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما تأثیر ملموس آن در بازگشت مسافران نگران به شهرها و خانه‌هایشان، امری انکارناپذیر است. این بازگشت، به معنای تنفس دوباره زندگی در رگ‌های شهرهاست؛ خیابان‌ها شاهد جنب‌وجوش دوباره مردم در پیاده‌روها و مراکز خرید است و چهره‌های منتظر و گاه امیدوار، بیانگر روحیه‌ای تازه است.

این نشانه‌ها حاکی از آن است که زندگی با آتش‌بس، جریانی قوی‌تر یافته و امکان ترمیم نارسایی‌ها و بازگشت افراد به مشاغلشان، در چارچوب تعریف شده جهاد ملی، فراهم شده است. مردم با وجود تفاوت در رویکردشان نسبت به خبرها و خط‌ونشان‌های جنگی، با نگاهی محتاطانه به توافق در حال شکل‌گیری می‌نگرند. هیئت پاکستانی نیز در تلاش است تا با سفر به کشورهای مختلف، نقش میانجیگرانه خود را ایفا کند و شهباز شریف، در مقام یک واسطه، به دنبال ثبت دستاوردی مهم برای خود است. در مقابل، عده‌ای نیز نسبت به مذاکرات بدبین هستند و از سرنوشت نهایی آن بی‌اطلاع‌اند. این گروه، خوش‌بینی نسبت به توافقات را ندارند، اما بر این باورند که جنگی دیگر، متصل به قدرت‌های جهانی، روزی دوباره شعله‌ور خواهد شد و تا نابودی کامل آن، نبرد ادامه خواهد یافت. اما آیا اکثریت مردم با این دیدگاه همراه هستند و به تحقق آن امیدوارند؟ پرسش‌های متعددی ذهن مردم را به خود مشغول کرده است؛ از جمله نگرانی درباره سرنوشت پول‌های بلوکه‌شده ایران در صورت تحقق شروط، و احتمال سوءاستفاده از این مبالغ یا دور نگه داشتن آن از دسترس رانت‌خواران. امید به آینده‌ای روشن برای جوانان بیکار و استفاده از منابع برای عمران و آبادی و ایجاد اشتغال بیشتر، آرزویی مشروع است. در این میان، زمزمه‌های مردمی نیز شنیده می‌شود که تمایل دارند نظراتشان شنیده شود و مسئولان از هم‌صدایی جمعی حمایت کنند. نکاتی چون مقدمه‌چینی برای بازنگری قانون اساسی، به منظور حضور نمایندگان طیف‌های مختلف فکری در فرآیند تصمیم‌گیری و ارائه نظرات اصلاحی در خصوص برخی نظارت‌ها، از جمله این دغدغه‌هاست. این موضوع، نمادی از تحقق اراده ملی و شعار وحدت و امنیت ملی در سال جاری است، به‌ویژه با توجه به حضور کارگزارانی جان‌فدا که در طول حدود ۵۰ روز جنگ، توانسته‌اند با تدبیر و مهارت، سکان هدایت کشور را در این شرایط پر تلاطم به دست گیرند و با تلاش شبانه‌روزی نیروهای خدمت‌رسان، امدادرسان و آتش‌نشان، تا سطح وزارتخانه‌ها و نهادها، کشور را به جلو ببرند. این نمایش باشکوه تدبیر در کشورداری، شایسته تقدیر و سپاس فراوان است. از سوی دیگر، برخی منتقدان، خواستار بازنگری در معیارهای دوستی‌ها و دشمنی‌های بلندمدت با جهان و پالایشی مطابق با آرمان‌های نخستین انقلاب اسلامی هستند. صرف نظر از دیدگاه‌های مطرح شده در گفت‌وگوهای مردمی، به‌ویژه در فضای مجازی، یک طرح و همکاری جمعی ضرورت دارد تا دولت و ملت، در حمایت از تداوم یک مذاکره سازنده، هم‌خوان و منسجم عمل کنند. در شرایط کنونی و تاریخ‌ساز که جبهه متجاوزان مجبور به پذیرش خواسته‌های ملت شده است، لازم است انعطاف بیشتری در سیاست‌های داخلی نیز اعمال شود، زیرا در این شرایط سخت، همدلی با هر دیدگاه مخالف، پشتوانه محکمی برای مسئولان ایرانی خواهد بود. در حال حاضر، راهکاری که می‌تواند منجر به یک توافق جامع شود و در عین حال، وحدت عملی کشورهای اسلامی را در معرض دید جهانیان قرار دهد، درخواست یک جلسه فوق‌العاده در سازمان کنفرانس اسلامی است. این پیشنهاد، ابتکار عمل را در دست ایران قرار داده و می‌تواند نشان‌دهنده جایگاه ایران در میان رهبران منطقه باشد. تحقق این خواسته، گامی مهم در جهت برجسته کردن روایت ایرانیان از جنگ است. سازمان کنفرانس اسلامی با دارا بودن ۵۷ کشور عضو، می‌تواند محملی برای طرح شکایت حق‌طلبانه ایران از متجاوزان جنایتکار، بدون پیش‌شرط، فراهم کند. بدیهی است که دستیابی به این هدف، نیازمند انرژی و تدبیر ویژه‌ای از سوی دیپلمات‌های باتجربه است. با توجه به همراهی صادقانه پاکستان در میزبانی مذاکرات، این کشور می‌تواند در رایزنی با ترکیه و عربستان برای برگزاری کنفرانس اسلامی، به ایران یاری رساند تا حقانیت ایران در چشم‌انداز منطقه‌ای به شکلی قدرتمند نمایان شود و در این راستا، تضمین قوی برای اجرای شروط ایران پس از تحمیل جنگ به میهن، به دست آید





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آتش‌بس توافق وحدت ملی دیپلماسی سازمان کنفرانس اسلامی

United States Latest News, United States Headlines