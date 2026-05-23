روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به هند سفر میکند تا روابط با آمریکا و هند بهبود یابد. انتظار میرود مذاکرات او در هند بر تجارت، انرژی و همکاریهای نظامی متمرکز باشد.
روبیو پس از ورود به کلکته از دفتر مرکزی سازمان بشردوستانه و گروه مذهبی تاسیس شده توسط مادر ترزا بازدید کرد و قرار است اواخر امروز هم پیش از شرکت در رویدادهای سفارت آمریکا در دهلی، با «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند در پایتخت این کشور دیدار کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که انتظار میرود مذاکرات روبیو در هند بر تجارت، انرژی و همکاریهای نظامی متمرکز باشد. این سفر چهار روزه، اولین سفر روبیو به این کشور جنوب آسیا، شامل توقفهایی در آگرا و جیپور نیز خواهد بود.
روسای جمهور ایالات متحده، از جمله «دونالد ترامپ» در دوره اول ریاست جمهوری خود مدتهاست که تلاش کردهاند هند را که از نظر تاریخی غیرمتعهد بوده است، به عنوان وزنه تعادلی در برابر نفوذ روسیه و چین در منطقه هند و اقیانوس آرام به یکدیگر نزدیکتر کنند. به نظر میرسد این تلاشها سال گذشته زمانی که ترامپ برخی از بالاترین تعرفههای ایالات متحده را علیه هند اعمال کرد، ضربه خورد و اکنون روبیو در این سفر، به دنبال احیای روابط آسیبدیده از تعرفهها است.
بسیاری از این تعرفهها در یک توافق موقت لغو شدند، اما واشنگتن و دهلی هنوز توافق جامعی در مورد تجارت نهایی نکردهاند. دولت بایدن توجه زیادی به هند به عنوان یک شریک استراتژیک حیاتی داشت و در جریان سفر ۲۰۲۳ مودی به آمریکا، از وی استقبال کرد. ترامپ همچنین در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری خود، قبل از اعمال تعرفههای سنگین که روابط با هند را از مسیر خارج کرد، از نخست وزیر این کشور در کاخ سفید استقبال کرد.
در این میان، «ریچارد روسو» از اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی گفت: «انتظار ندارم که وزیر روبیو تاثیر زیادی در تغییر مسیر نزولی داشته باشد. نبود توافق تجاری سایر زمینههای تعامل را تحت الشعاع قرار میدهد.
» به گفته فرد دیگری که از مذاکرات مطلع است، درخواستهای هند از کاخ سفید برای تعیین وقت سفر ترامپ به منظور شرکت در اجلاس گروه چهارجانبه که به عنوان مقابله با نفوذ رو به رشد چین تشکیل شده است، تاکنون بیپاسخ مانده است. روسو همچنین ادامه داد دیدار روبیو با سایر وزرای امور خارجه گروه چهارجانبه در دهلی در روزهای آتی، سومین گردهمایی اینچنینی برای تعامل در سطح رهبران خواهد بود.
