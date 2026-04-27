روبیو: قدرت نهایی در ایران در دست تندروهای آخرالزمانی است

وزیر خارجه آمریکا معتقد است که ساختار قدرت در ایران و دیدگاه‌های تندروانه حاکم بر آن، مانع اصلی بر سر توافق با این کشور است. او تاکید کرد که تندروهای با دیدگاه آخرالزمانی، قدرت نهایی را در ایران در دست دارند.

مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده، در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز، مهم‌ترین مانع بر سر توافق با جمهوری اسلامی را ساختار قدرت در این کشور دانست.

او تاکید کرد که قدرت نهایی در ایران در دست تندروهایی با دیدگاه‌های آخرالزمانی قرار دارد. روبیو با اشاره به شکاف‌های داخلی در ایران، اظهار داشت که این شکاف‌ها همواره وجود داشته‌اند اما اکنون بسیار پررنگ‌تر شده‌اند.

او معتقد است که در جمهوری اسلامی، همه گروه‌ها را می‌توان تندرو دانست، اما تفاوت در این است که برخی از آن‌ها به ضرورت اداره کشور و اقتصاد توجه دارند، در حالی که برخی دیگر صرفاً با انگیزه‌های مذهبی و دیدگاهی آخرالزمانی عمل می‌کنند. این دیدگاه آخرالزمانی، به گفته روبیو، در میان رهبری و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی نیز ریشه دوانده است.

وزیر خارجه آمریکا همچنین به تنش‌های موجود در نظام ایران اشاره کرد و گفت که این تنش بین کسانی که به اداره کشور فکر می‌کنند و کسانی که دیدگاهی آخرالزمانی دارند، همواره وجود داشته است. او با اشاره به وضعیت رهبری ایران، که به گفته او اعتبارش هنوز به طور کامل اثبات نشده و ارتباط با او دشوار است، افزود که این موضوع به تشدید تنش‌ها در سیستم دامن می‌زند.

روبیو تاکید کرد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی نه تنها با مذاکره‌کنندگان ایرانی، بلکه با ساختار پیچیده‌ای از تصمیم‌گیرندگان در داخل ایران روبرو هستند که هرگونه توافق را منوط به کسب موافقت از سطوح مختلف قدرت می‌کنند. در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که با مقامات جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه بحرین نیز خواستار بازگشایی بدون شرط این تنگه شد.

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مدعی شد که آمریکا در جنگ به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته و به همین دلیل به دنبال مذاکره است. همزمان، گزارش‌هایی از وخامت اوضاع اقتصادی در ایران منتشر شده و یک شهروند ایرانی در ویدیویی به ایران‌اینترنشنال اعلام کرده که حتی توان خرید یک شانه تخم‌مرغ را ندارد.

همچنین، حکم اعدام محمد عباسی، یکی از معترضان بازداشت‌شده، و ۲۵ سال حبس برای دخترش فاطمه عباسی، در دیوان عالی کشور تایید شده است. این دو نفر در جریان بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و از حق داشتن وکیل محروم شده‌اند. در تحولات منطقه‌ای، یک حمله پهپادی به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و اسرائیل نیز حزب‌الله را به نقض آتش‌بس در لبنان متهم کرده است





