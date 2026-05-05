سناتور مارکو روبیو، جمهوری اسلامی را رژیمی وحشی توصیف کرد که مردم را از جرثقیل اعدام میکند. رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، نیز گفت که اگر مردم ایران اسلحه داشتند، مقاومت میکردند. او همچنین در مورد عملیات جدید آمریکا در تنگه هرمز صحبت کرد.
سناتور مارکو روبیو ، یکی از اعضای برجسته حزب جمهوریخواه آمریکا، در واکنش به اعدام های گسترده در ایران، جمهوری اسلامی را رژیمی وحشی توصیف کرد که مردم را از جرثقیل اعدام میکند تا همه شاهد آن باشند.
او در مصاحبهای با یکی از رسانههای آمریکایی گفت که این رژیم با چنین اقداماتی سعی دارد ترور و وحشت را در جامعه ایران ایجاد کند. روبیو همچنین تأکید کرد که رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، همدردی عمیقی با مردم ایران دارد و آرزو میکند که مردم ایران بتوانند با قدرت بیشتری در برابر ظلم و ظلمانی رژیم مقابله کنند.
رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، در مصاحبهای تلویزیونی با مجری آمریکایی، هیوگ هویت، اظهار داشت که اگر مردم ایران اسلحه داشتند، قطعاً مقاومت میکردند. او گفت که آنها اسلحه ندارند و «میدانی، اسلحههایی فرستاده شد و افراد دیگری آنها را برداشتند. » ترامپ افزود که اگر معترضان ایرانی «اسلحه داشتند، مقابله میکردند. من به این موضوع اطمینان دارم.
» او همچنین گفت: «نمیتوانید یک جمعیت غیرمسلح را در مقابل افرادی با کلاشنیکف داشته باشید و آنجا بایستید، حتی اگر ۲۵۰،۰۰۰ نفر داشته باشید. » آقای ترامپ به مجری شو گفت: «من خیلی از این موضوع ناراحتم زیرا آنها (مردم معتراض ایران) در دو هفته اول ۴۲،۰۰۰ نفر را از دست دادند. من واقعاً نمیخواهم این (صحنه) را ببینم. آنها باید اسلحه داشته باشند.
و فکر میکنم آنها دارند که مقداری اسلحه به دست میآورند. به محض اینکه اسلحه داشته باشند، به خوبی هر نیرویی خواهند جنگید. » مجری شو با اشاره به قوانین بازی گلف به استعاره گفت «لطفأ چوب کوچک بازی گلف را برندار، برو برای زدن قسمت سبز زمین. » بخش سبز زمین به بازی حساس نهایی برای نشانه گیری توپ به هدف، اشاره دارد.
ترامپ در پاسخ گفت: «ببین میدانم چه میگویی. اتفاقی که در نهایت میفتد تو را بسیار خوشحال میکند، زیاد طول نخواهد کشید. فعلأ دارم خوب برخورد میکنم». دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش دیگری در مورد حذف رهبران باقیمانده جمهوری اسلامی گفت: «باید ببینیم چه میشود.
» او افزود: «ما تیم اول آنها را از بین بردیم. تیم دوم را هم از بین بردیم. نیمی از تیم سوم را هم از بین بردیم. خیلیها دنبال این شغل (رهبری) نیستند، اما به نظر من آنها (گروه فعلی رهبری رژیم) از گروه اول بسیار بهترند.
گروه اول کاملاً از کنترل خارج بود و کارهای اشتباهی برای کشورشان انجام میداد. اما خواهیم دید چه میشود. » رئیسجمهوری همچنین با اشاره به دوگانه بودن سخنان و موضع گیریهای سران رژیم ایران گفت آنها روبروی دوربین برعکس گفتگوهای خصوصی خود را میگویند. او به مجری این مصاحبه یادآوری کرد که «یادت هست که به تو گفتم میخواهند توافق کنند، اما بعد انکار کردند که اصلاً با من صحبت کردهاند؟
» آمریکا از دوشنبه ۱۴ اردیبهشت عملیات تازهای را برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در گذرگاه تنگه هرمز با نام عملیات آزادی آغاز کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام گفته این مأموریتها «دفاعی» است و با هدف هماهنگی نظامی و دیپلماتیک برای بازگرداندن کشتیرانی انجام میشود. تهران در مقابل به نیروی دریایی آمریکا هشدار داده و تهدید به حمله به ناوهای آمریکایی کرده است
روبیو جمهوری اسلامی اعدام دونالد ترامپ تنگه هرمز