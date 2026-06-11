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روبرتو کارلوس: اگر می‌توانستم یک بازیکن از تیم ملی آرژانتین را بدزدید، انزو فرناندس را انتخاب می‌کردم

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روبرتو کارلوس: اگر می‌توانستم یک بازیکن از تیم ملی آرژانتین را بدزدید، انزو فرناندس را انتخاب می‌کردم
روبرتو کارلوسانزو فرناندسلیونل مسی
📆6/11/2026 12:24 AM
📰MashreghNews
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روبرتو کارلوس، اسطوره فوتبال برزیل، در مصاحبه با روزنامه اوله، فاش کرد که اگر می‌توانست یک بازیکن از تیم ملی آرژانتین را بدزدید، بدون تردید انزو فرناندس را انتخاب می‌کرد. او همچنین با تمجید از لیونل مسی، گفت: دیدن بازی مسی تماشایی است. مسی نشان‌دهنده فوتبال آمریکای جنوبی است. بگذارید لذت ببرد چون این می‌تواند آخرین جام جهانی‌اش باشد. با این حال، او آنقدر مراقب خودش است که می‌تواند در جام بعدی هم بازی کند.

به گزارش مشرق، روبرتو کارلوس اسطوره فوتبال برزیل در گفت‌وگو با روزنامه اوله فاش کرد که اگر می‌توانست یک بازیکن از تیم ملی آرژانتین را «بدزدد»، بدون تردید انزو فرناندس را انتخاب می‌کرد.

روبرتو کارلوس گفت: انزو فوتبالیست بسیار خوبی است، کیفیتی دارد که توپ را به خوبی به مهاجمان می‌رساند. این همان کیفیت فوتبال آرژانتین است. اگر می‌توانستم او را برای فوتبال برزیل می‌دزدیدم. قهرمان جام جهانی ۲۰۰۲ همچنین با تمجید از لیونل مسی گفت: دیدن بازی مسی تماشایی است.

مسی نشان‌دهنده فوتبال آمریکای جنوبی است. بگذارید لذت ببرد چون این می‌تواند آخرین جام جهانی‌اش باشد. با این حال، او آنقدر مراقب خودش است که می‌تواند در جام بعدی هم بازی کند. روبرتو کارلوس همچنین در مورد شرایط برزیل برای این رویداد بزرگ صحبت کرد و گفت: خوب است که برزیل در بین مدعیان درجه یک نیست.

این می تواند فشار را از روی تیم بردارد. او افزود که حضور نیمار در لیست حیاتی است. کارلوس افزود: باید دید آیا نیمار کاملا آماده است یا خیر. تیم به او نیاز دارد، چه بازی کند و چه نه، چون حتی روی نیمکت هم کمک زیادی به تیم می‌کند و اگر وارد زمین شود، تماشایی است. برزیل در گروه C با مراکش، هائیتی و اسکاتلند هم‌گروه است

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