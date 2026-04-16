سسیل کولر و ژاک پاریس ، زوج فرانسوی که نزدیک به چهار سال از عمر خود را در زندان اوین سپری کردند، اکنون با روایت خاطرات تلخ و تکان‌دهنده خود از دوران اسارت، پرده از فشارهای روانی و جسمی برداشته‌اند که در دل زندان بدنام اوین بر آن‌ها گذشته است. این دو که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی به سال‌ها زندان محکوم شده بودند، به طور ناگهانی در آبان ماه ۱۴۰۴ از زندان آزاد و در فروردین ماه ۱۴۰۵ ایران را ترک کردند. انگیزه رسمی این آزادی زودهنگام هرگز به طور شفاف اعلام نشد، اما برخی گمانه‌زنی‌ها، همزمانی این رویداد با تنش‌های منطقه‌ای و مواضع فرانسه در قبال درگیری‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی را در این امر دخیل دانسته‌اند.

این زوج پس از آزادی، ابتدا به مدت پنج ماه در سفارت فرانسه در تهران تحت نوعی حبس خانگی قرار گرفتند و سپس ایران را ترک نمودند. آن‌ها در خصوص علت این آزادی غیرمنتظره سکوت اختیار کرده‌اند، اما سسیل کولر از 'عطر آزادی' یاد کرده و ژاک پاریس نیز بر اراده خود برای 'شکست ناپذیر ماندن' و 'شهادت دادن' تاکید نموده است. این 'شهادت'، روایتی است از آنچه که بر آن‌ها در طول دوران حبس، به ویژه در زندان اوین گذشته است. سسیل کولر، معلم ادبیات ۴۱ ساله، و همسرش ژاک پاریس، آموزگار بازنشسته ۷۲ ساله، اکنون از 'زندان بدنام اوین' سخن می‌گویند، جایی که به گفته خودشان، شکنجه و فشار شدید نتوانسته بود آن‌ها را 'بشکند'.

این زوج در مجموع ۱۲۷۷ روز را در بازداشت به سر بردند که بخش عمده‌ای از آن در زندان اوین سپری شد. بلافاصله پس از بازداشت، سسیل و ژاک از یکدیگر جدا شده و به سلول‌های انفرادی در بند ۲۰۹ منتقل شدند. آن‌ها در گفتگو با رادیو 'فرانس انتر' (France Inter) پس از بازگشت به پاریس، فاش ساختند که در ۱۷ ماه نخست بازداشت، تنها یک بار و آن هم برای چهار دقیقه موفق به ملاقات یکدیگر شده‌اند. سسیل کولر شرایط اولیه خود را چنین توصیف می‌کند: 'در ابتدا ماه‌ها تنها در یک سلول خالی بودم. لباس شخصی نداشتم. حتی یک مسواک هم به من ندادند و مجبور بودم روی زمین بخوابم.'

یکی از هولناک‌ترین جنبه‌های این تجربه، ترس دائمی بود. این دو زندانی در بازجویی‌های مکرر خود با تهدید مرگ مواجه می‌شدند. به آن‌ها بارها گفته می‌شد: 'اگر آن‌چه که می‌خواهیم را انجام ندهید شما را به دار آویزان می‌کنیم.' حتی تهدید می‌کردند که 'بعدا فقط پودر استخوان‌هایتان پیدا می‌شود.' در کنار این تهدیدها، بلاتکلیفی نیز بر رنج آن‌ها می‌افزود. به این گردشگران گفته شده بود که بارها با 'تروریست‌ها' دیدار کرده‌اند. ژاک پاریس، رفتار دستگاه امنیتی ایران، که به گفته آن‌ها، مسئولیت بند ۲۰۹ زندان اوین را بر عهده دارد، را اینگونه تشریح می‌کند: 'این رژیم به قربانی نیاز دارد. این یک فرایند کامل انسان‌زدایی است؛ تلاش می‌کنند برای گرفتن اعتراف زندانی را بشکنند.'

سسیل کولر معتقد است که فشارها بیش‌تر روانی بود تا جسمانی؛ پدیده‌ای که او آن را 'شکنجه سفید' می‌نامد. این شکنجه روانی سال‌ها ادامه داشت: 'سلول من فاقد نور طبیعی بود. فقط چراغ‌های نئون داشت که حتی شب‌ها هم روشن می‌ماند و نمی‌گذاشتند که بخوابم.' گزارش شبکه 'اس‌دبیلوآر' آلمان که به موضوع پرداخته است، به نقل از جان ایلهان کیزیلهان، روانشناس و روان‌درمان برجسته آلمانی، آورده است که اسارت در دست حکومتی مانند حکومت ایران برای یک انسان 'وضعیت شوک' ایجاد می‌کند، چرا که بدن و روان انسان برای چنین شرایطی آماده نیست. به گفته این کارشناس، فرد در چنین موقعیتی مرگ را در نزدیکی خود احساس کرده و دچار پیامدهای طولانی‌مدت می‌شود. پس از آزادی، معمولاً هفته‌ها زمان لازم است تا فرد احساس امنیت کند.

سسیل کولر در مصاحبه با رادیو 'فرانس انتر' بیان داشت که بیش از شش ماه نتوانست حتی چهره خود را ببیند و در شرایطی از 'بی‌ثباتی، ضعف و سردرگمی' قرار داشت. این دو مجبور به 'اعترافاتی بودند که از پیش به آن‌ها دیکته شده بود.' سسیل این وضعیت را بخشی از 'دیپلماسی گروگان‌گیری' ایران می‌داند؛ رویکردی که در آن اتباع خارجی به طور ناگهانی بازداشت شده و به عنوان اهرم فشار علیه کشورهایشان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این زوج فرانسوی مدت‌های مدید در زندان منتظر برگزاری دادگاهشان بودند که در نهایت در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. حکم تجدیدنظر نیز در سال ۱۴۰۴ اعلام گردید و اتهامات آن‌ها، بدون ارائه هیچ مدرکی، شامل 'اقدام علیه امنیت ملی' و 'جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه' بود. در آن زمان، کولر دیگر در سلول انفرادی نبود، بلکه در سلولی ۹ متری زندانی بود که گاهی چهار و گاهی تا ۹ زن دیگر نیز در آن نگهداری می‌شدند، به گونه‌ای که حتی فضایی کافی برای خوابیدن روی زمین نیز وجود نداشت. او شروع به یادگیری زبان فارسی کرد تا بتواند با سایر زندانیان ارتباط برقرار کند. همچنین شب‌ها برای حفظ روحیه، حماسه اودیسه را ازبر می‌خواند تا با تکرارش به خواب رود. ورزش می‌کرد و می‌دوید. در پاسخ به این پرسش که چگونه در فضای محدود ورزش می‌کرد، کولر گفت: 'درجا می‌دویدم.'

ژاک پاریس نیز به تجربه انفجاری در نزدیکی سلولش اشاره کرد؛ انفجاری که تنها چند متر دورتر از سلول او رخ داد، ۷۹ کشته برجای گذاشت و او را تا آستانه خفگی با دود پیش برد. او معتقد است که یاد خانواده و دوستانش که منتظرش بودند و برای آزادی‌اش تلاش می‌کردند، عامل زنده ماندنش بود. این روایت تلخ، تصویری از ناگفته‌های پشت دیوارهای زندان اوین را آشکار می‌سازد و بر اهمیت رعایت حقوق بشر و شفافیت در فرآیندهای قضایی تاکید دارد. این تجربیات، نمونه‌ای از پیامدهای هولناک 'دیپلماسی گروگان‌گیری' و نقض فاحش کرامت انسانی است.





