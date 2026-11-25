ایران‌اینترنشنال روایات زنان درباره خشونت‌های جسمی و جنسی را بررسی کرد. آمار کشته شدن ۸۴ زن تا مهر ۱۴۰۵ و موانع قانونی برای شکایت، نشان‌دهنده بحران امنیتی زنان در ایران است.

هم‌زمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان ، رسانه ایران‌اینترنشنال با دعوت از مخاطبان خود، روایت‌های ناگفته و دردناکی را از تجربه‌های خشونت‌آمیز منتشر کرد. مخاطبان در پاسخ به این پرسش که چه خشونتی را تجربه کرده‌اند، از سال‌ها آزار جنسی ، ضرب‌وشتم، تحقیر و تبعیض ساختاری سخن گفتند. پیام‌ها نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان در ایران تنها محدود به محیط خانه نیست، بلکه از دوران کودکی، مدرسه، دانشگاه، خیابان تا محل کار به اشکال گوناگون ادامه دارد.

آمار کشته شدن زنان در سال ۱۴۰۵

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای که در پیام‌های دریافتی به ایران‌اینترنشنال نیز به آن‌ها اشاره شد، از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ دست‌کم ۸۴ زن و دختر در ایران به قتل رسیدند. در ۷۵ مورد از این جنایات، عامل قتل از آشنایان و اعضای خانواده قربانی بوده است. آمارهای دقیق نشان می‌دهد که ۱۲ نفر از قربانیان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند و هشت نفر از این دختران نوجوان به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی خود کشته شده‌اند. این داده‌ها نشان‌دهنده گسترش قتل‌های ناموسی و خشونت‌های شدید خانوادگی در سطح جامعه است.

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روایت‌های خشونت جسمی و جنسی در خانواده

بخشی عمده از پیام‌های مخاطبان به خشونت‌هایی اختصاص دارد که زنان از سوی نزدیک‌ترین اعضای خانواده، از جمله پدر، برادر و همسر، تجربه کرده‌اند. یکی از مخاطبان نوشت که در ۱۸ سالگی، پدرش تنها به‌دلیل آرایش کردن و یک مشاجره لفظی ساده، چندین بار با اتوی لباس داغ به سر او ضربه زد و او را راهی بیمارستان کرد. مخاطب دیگری از ضرب‌وشتم شدید به دست همسرش حتی در دوران بارداری و آسیب دیدن کیسه آب جنین در ماه ششم بارداری سخن گفت. یک زن دیگر نیز روایت کرد که در ۱۵ سالگی به دلیل خشونت‌های مادر و برادر بزرگ‌ترش اقدام به خودکشی کرد و در ۱۷ سالگی برای فرار از خانواده اقدام به ازدواج نمود.

آزار جنسی در اماکن عمومی و محیط کار

تجاوز و آزار جنسی در طول زندگی زنان، از دوران کودکی تا محیط کار، محور دیگر گفتگوهای این زنان بود. یکی از زنان که با حساب کاربری ناشناس پیام داد، از آزار جنسی توسط پدربزرگ، ضرب‌وشتم توسط پدر و مزاحمت‌های جنسی مردان در خیابان و هنگام تلاش برای استخدام سخن گفت. زن ۲۴ ساله دیگری نوشت که از هشت سالگی تاکنون، در مسیر مدرسه، تاکسی، مترو، محل کار و حتی در میان بستگان با آزار و مزاحمت مواجه بوده است. یک زن دیگر درباره آزار جنسی در محیط کار و نقش وابستگی اقتصادی در تداوم آن نوشت که به دلیل شرایط اقتصادی، امکان تغییر شغل را نداشته و از ترس آبرو و متحد شدن دیگران علیه خود، سکوت کرده است.

موانع قانونی و ترس از قضاوت اجتماعی

بسیاری از زنان با اشاره به ترس از قضاوت دیگران، حفظ آبروی خانواده و نبود حمایت قانونی، خود را وادار به سکوت دانستند. یکی از پیام‌ها اشاره داشت که مدیر مدرسه‌ای پیش از تحویل دانش‌آموز به پدرش هشدار داده بود که اگر به خانه بازگردد، پدرش او را خواهد کشت. این موضوع به اقدام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این مورد مرتبط بود. همچنین یک شهروند از ترس بازخواست در دادگاه به دلیل حضور در جمع نامحرم سخن گفت و از شکایت صرف‌نظر کرد. برخی مخاطبان به واکنش‌های توهین‌آمیز و توجیه خشونت در کامنت‌های پست اینستاگرامی ایران‌اینترنشنال اشاره کردند که این موارد را دلیلی بر تداوم سکوت زنان می‌دانند.

خشونت ساختاری و محرومیت از حقوق انسانی

مخاطبان تأکید کردند که خشونت لزوماً به معنای آسیب جسمی نیست و کنترل مالی، سلب استقلال و محرومیت از تحصیل نیز مصداق‌های آن هستند. یک شهروند از محرومیت از دیدن فرزندش به دست همسر سابقش و التماس‌های چندماهه برای تمدید گذرنامه سخن گفت. زنی دیگر نوشت که پدرش تا ۲۵ سالگی او و خواهرانش را از رفت‌وآمد آزادانه و اشتغال محروم کرده بود، در حالی که فرزندان پسر از حمایت مالی برخوردار بودند. یک زن دیگر از تجربه کودک‌همسری و اجبار به ازدواج بدون توجه به تمایل او برای تحصیل سخن گفت. در پایان، پیام‌ها نشان می‌دهد که آثار روانی این خشونت‌ها سال‌ها پس از پایان آن‌ها نیز در زندگی زنان باقی می‌ماند.