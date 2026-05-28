رئیس دفتر رئیسجمهور شهید، programmeریزیهای قبلی سفر، اهداف دیپلماتیک و عمرانی آن، و تغییرات minuteآخر در برنامه پرواز را تشریح میکند. او بر برنامهریزی دقیق از دو ماه قبل، موضوعات کلیدی مانند کریدور آغبند، و نحوه جابهجایی وزیر خارجه در بالگرد تأکید دارد.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسجمهور شهید ، در تازهترین روایت خود از آخرین سفر شهید رئیسی، جزئیاتی از روز حادثه و تغییرات دقیقهآخر در برنامه پرواز را تشریح کرد.
وی با تاکید بر برنامهریزیهای قبلی و اهداف دیپلماتیک و عمرانی این سفر، بیان کرد که این سفر از حدود دو ماه قبل برنامهریزی شده و شامل موضوعاتی مانند ایجاد توازن در روابط منطقهای، ویژهتر میان ارمنستان و آذربایجان، و پروژههای زیرساختی مانند کریدور آغبند و سد قیز قلعهسی بود. او همچنین به تغییرات لحظهای در برنامه، از جمله حذف جزء ملاقات با نخست وزیر ارمنستان، اضافه شدن بازدید از پالایشگاه تبریز، و تغییر مسیر بازگشت از پارسآباد به تبریز اشاره کرد.
اسماعیلی توضیح داد که تیم حفاظت از ابتدا در جریان بود و برنامهها تحت نظارت دقیق انجام میشد. درباره حضور وزیر خارجه شهید در بالگرد، آصفه بیان کرد که وزیر خارجه برای هماهنگیهای مربوط به سفر خارجی و جلسه دولت درخواست کرد در کنار رئیسجمهور بنشیند و بر این اساس، جایگاه او در پرواز تغییر کرد.
وی خاطرنشان کرد که برنامه بازگشت مستقیم به تهران لغو و همگی به تبریز هدایت شدند و این تغییرات بر اساس هماهنگیهای امنیتی و عملیاتی صورت گرفت
