بررسی تجربه زیسته کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی که با محوریت نابرابری در دسترسی به اینترنت، فشارهای اقتصادی و تاثیرات روانی ناشی از ترومای جنگ شکل گرفته است.

در روزهایی که چهره شهرهایی نظیر تهران ظاهری از بازگشت به روال عادی را به نمایش می‌گذارد، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همچنان بستری برای روایت‌های متناقض و عمیق کاربران ایرانی است. این گزارش‌ها بازتاب‌دهنده وضعیتی چندلایه است که در آن تلاش مذبوحانه برای حفظ روتین زندگی با سنگینی خستگی مفرط روانی، فشارهای معیشتی طاقت‌فرسا و بحث‌های داغ پیرامون عدالت در دسترسی به شبکه جهانی اینترنت تلاقی پیدا کرده است.

اگرچه این روایت‌ها تنها برشی از تجربیات فردی هستند و نمی‌توان آن‌ها را به کل پیکره جامعه تعمیم داد، اما به‌وضوح نشان می‌دهند که اضطراب‌های برخاسته از سایه جنگ، محدودیت‌های ارتباطی و بحران‌های اقتصادی همچنان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره باقی مانده‌اند. در لایه‌های عمیق‌تر این گفت‌وگوها، نوعی دوگانگی در نحوه برخورد با شرایط فعلی به چشم می‌خورد. بخشی از کاربران نسبت به افرادی که در شبکه‌های اجتماعی از سرگرمی‌های روزانه یا تجربیات عادی مثل خرید و کافه‌نشینی می‌نویسند، با نگاهی انتقادی می‌نگرند و آن را نادیده‌انگاری واقعیت‌های تلخ جامعه تلقی می‌کنند. در نقطه مقابل، گروهی دیگر استدلال می‌کنند که برای بقای سلامت روان در شرایط بحرانی، مغز انسان ناگزیر است لحظاتی را از فشار رویدادها جدا شود. این افراد معتقدند ادامه دادن به زندگی و حفظ برخی عادت‌های معمول، یک انتخاب شخصی برای تاب‌آوری است نه به معنای بی‌تفاوتی به رنج‌های جمعی. این تنش روانی تا جایی پیش رفته است که برخی کاربران از واکنش‌های فیزیکی خود مانند لرزش بدن بر اثر استرس یا تلاش برای تخلیه هیجان از طریق کارهای فیزیکی مانند نظافت منزل خبر می‌دهند. موضوع اینترنت و شکاف‌های طبقاتی ایجاد شده در دسترسی به آن، یکی از کلیدی‌ترین مباحث این روزهاست. بسیاری از کاربران با انتقاد از هزینه‌های سرسام‌آور دسترسی به ابزارهای عبور از فیلترینگ و کاهش شدید سرعت، اینترنت را نه یک کالای لوکس که حق بنیادین خود می‌دانند. اصطلاح اینترنت پرو که در ادبیات کاربران به معنای دسترسی‌های خاص برای اقشار یا اصناف مشخص است، به نمادی از نابرابری اجتماعی تبدیل شده است. از دیدگاه کاربران، ایجاد چنین سطوح دسترسی باعث تشدید شکاف طبقاتی شده و نوعی تبعیض سیستماتیک را بر جامعه تحمیل کرده است. در کنار این موضوع، پیامدهای اقتصادی ناشی از قطع یا محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی، به‌ویژه برای زنانی که از این راه امرار معاش می‌کردند، به مرزهای بحرانی رسیده و آینده معیشتی بسیاری از خانواده‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در نهایت، گزارش‌های کاربران نشان‌دهنده وقوع نوعی ترومای جمعی است که در گوشه و کنار کشور خودنمایی می‌کند. بسیاری از افراد از واکنش‌های ناخودآگاه خود نسبت به صداهای بلند یا وقایع طبیعی نظیر رعد و برق سخن می‌گویند که آن‌ها را به یاد انفجارها و کابوس‌های جنگ می‌اندازد. این حجم از فشار روانی در کنار گزارش‌های مکرر از افزایش لحظه‌ای قیمت کالاها و دارو، تصویری از جامعه‌ای ترسیم می‌کند که در عین تلاش برای عادی‌سازی، به شدت نگران بازگشت دوباره بحران‌های امنیتی است. این گزارش‌ها حکایت از آن دارد که حتی اگر ویترین شهرها به ظاهر آرام باشد، در لایه‌های زیرین جامعه، اضطراب برای آینده و تقلا برای بقا در جریان است





اینترنت طبقاتی فشار اقتصادی سلامت روان تجربه زیسته اضطراب اجتماعی

